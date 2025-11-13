Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza

Un grupo de vecinos ha abortado la tarde de este jueves un intento de okupación en Ibiza que se ha producido en un local vacío de Platja d'en Bossa, concretamente en las zonas comunes de los Apartamentos Mistral, situados en el número 28 de la calle Carles Roman Ferrer.

Durante la noche del miércoles al jueves, al menos dos personas saltaron la valla exterior del complejo, rompieron la cerradura y metieron dentro del local un colchón y algunas pertenencias personales.

Ya por la mañana del jueves, los vecinos detectaron lo que estaba ocurriendo y avisaron al dueño del local, un señor mayor de unos 80 años aquejado de problemas de salud y que no reside en el edificio de apartamentos.

Alertado por lo que estaba ocurriendo, el propietario se acercó hasta el lugar y, aprovechando que los okupas, al parecer de origen magrebí, se habían marchado momentáneamente, cambió la cerradura para evitar que volvieran a entrar los intrusos.

Además, sacó los objetos que habían metido en el local y también colocó un total de cuatro candados en la verja metálica exterior que protege la entrada.

Una cizalla para reventar candados

Sin embargo, estas medidas no arredraron a los okupas, que en torno a las cuatro de la tarde volvieron al local equipados con una enorme cizalla. Uno de ellos rompió todos los candados empleando dicha herramienta y llamó la atención de los vecinos, que empezaron a increparle desde sus ventanas.

Tras llamar a la Policía Local, y mientras esperaban a que llegaran los agentes, varios vecinos bajaron de sus casas, al menos uno de ellos con su perro, para plantar cara a los okupas y evitar que volvieran a meterse en el local, objetivo que cumplieron.

Uno de los intrusos decidió escapar a la carrera, mientras que el otro se quedó a plantar cara e inició un cruce de insultos con los vecinos que afortunadamente no derivó en una pelea. En ese momento llegaron varios agentes de la Policía Local de Ibiza que, tras poner orden y constatar lo que estaba ocurriendo, se llevaron detenido al okupa, de origen marroquí, que fue puesto a disposición de la Policía Nacional de la comisaría de Ibiza.

Amenaza de retorno

Según ha contado a Diario de Ibiza una de las vecinas que contempló la escena, el detenido dijo en un primer momento a los agentes que tenía pasaporte y que pagaba 300 euros de alquiler por el local. Antes de marcharse, amenazó con que volvería a intentar entrar en el local por la noche.

Huido un okupa y detenido el otro, una empresa de sistemas de seguridad se puso inmediatamente a la tarea de instalar un sistema de alarma para evitar que se vuelva a repetir la situación.

Al parecer, los vecinos de este complejo residencial ya tienen experiencia con anteriores okupaciones en el edificio y eso ha ayudado a que estuvieran alerta ante el comportamiento sospechoso de estos nuevos intrusos que, esta vez, no han logrado salirse con la suya.