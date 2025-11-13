Los beneficios y desafíos del turismo local en el XII Foro Turismo Ibiza

El municipio de Santa Eulària volverá a convertirse en el epicentro del debate turístico con la celebración del XII Foro Turismo Ibiza, que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural de Jesús. Bajo el lema 'Turismo en positivo: beneficios y desafíos locales', esta nueva edición propone analizar el presente y el futuro del modelo turístico de la isla desde una mirada constructiva, colaborativa y orientada a soluciones.

El evento, organizado por Santa Eulària Empresarial y el Ajuntament de Santa Eulària des Riu, con el apoyo del Consell Insular d’Eivissa e Ibiza Travel, ofrecerá una jornada que combinará análisis experto, experiencias inspiradoras y propuestas de mejora para avanzar hacia un turismo sostenible, equilibrado y competitivo. La jornada arrancará a las 9 horas con la bienvenida institucional a cargo de Vicente Guasch de la Encina, Presidente de Santa Eulària Empresarial; Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària des Riu, y Juan Miguel Costa, director insular de Turismo del Consell Insular d’Eivissa, seguida de las sesiones de debate.

Destinos, turista y territorio

La primera mesa, titulada 'El turista ha cambiado. ¿Y los destinos?', estará moderada por Raúl García López, consultor estratégico de destinos y Top Voice en LinkedIn y en ella participarán Alejandro Sancho, Director de Ventas de Invisa Hoteles; Manuel Lara, Director de España y Portugal de Simpleview y José María Ramón, CEO de Neobookings. Esta mesa analizará la profunda transformación del perfil del visitante en destinos como Ibiza: turistas más informados, exigentes y con nuevas expectativas. Se debatirá cómo pueden adaptarse los destinos para seguir siendo competitivos sin renunciar a la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad, explorando temas como la digitalización, la fidelización o el reposicionamiento de marca.

La segunda mesa, “Turismo y territorio: reconstruyendo el equilibrio”, estará moderada por José Godoy, miembro del comité directivo de Hosteltur. El debate se centrará en cómo compatibilizar el crecimiento turístico con la calidad de vida de los residentes, abordando cuestiones como la vivienda, la movilidad o la regulación de la oferta turística. Se presentarán ejemplos de gobernanza turística, corresponsabilidad público-privada y estrategias innovadoras para que el turismo contribuya de forma tangible al bienestar del territorio. Para ello se contará con la participación de Enrique Gómez Bastida, Director Insular de Intrusismo del Consell Insular d’Eivissa; Leire Bilbao, Gerente de Visit Benidorm; Silvia Pastor, Responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) y Juan Orquín, Vicesecretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Invitado estrella: Marc Vidal

La jornada contará con la participación especial de Marc Vidal analista económico y divulgador experto en transformación digital, quien ofrecerá una visión global sobre los desafíos económicos del sector turístico en un diálogo con los moderadores del Foro.

Como cierre, se celebrará la entrega de los V Premios Foro Turismo Ibiza, que reconocen la excelencia y la trayectoria en pro de un turismo sostenible y de calidad.

La asistencia será gratuita y abierta al público, previa inscripción a través de la web www.foroturismoibiza.com, y el evento podrá seguirse también en streaming.

"El Foro Turismo Ibiza se ha consolidado como un punto de encuentro anual de referencia para profesionales, instituciones y empresas del sector turístico. Desde su primera edición, promueve el diálogo, la innovación y la sostenibilidad como pilares del desarrollo turístico en la isla", señalan desde el Ayuntamiento.