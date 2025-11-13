Sant Llorenç, capital de la agricultura ecológica de Ibiza y Formentera este domingo
Balàfia acoge una nueva edición de la Feria de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera
El municipio de Sant Joan volverá a ser escenario de una de las citas más destacadas del calendario agrario y ecológico de las Pitiusas. Este domingo, 16 de noviembre, se celebrará en Sant Llorenç de Balàfia la IV Feria de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera, una jornada festiva y divulgativa organizada por Apaeef con la colaboración del Consistorio y otras entidades públicas y privadas.
Bajo el lema 'La biodiversitat agrària', la feria abrirá sus puertas a las 10.30 horas con la inauguración oficial y los tradicionales puestos de productos. A partir de ahí, se desarrollará un amplio programa de actividades que incluirán talleres para todos los públicos con propuestas para los más pequeños, sesiones de música y emociones, educación en salud y cocina de temporada. A partir de las 11.30 horas están previstas microcharlas de 30 minutos con temáticas como el banco de tierras, los impactos del turismo sobre las plantas autóctonas o la singularidad ornitológica de las Pitiusas, a cargo de expertos como Maribel Juan, Antònia Cirer Costa u Oliver Martínez Marí.
Además se ha organizado una paella popular ecológica (vegetariana o con pollo) a las 14 horas.
También habrá música en vivo con la actuación de 'Pep Còsmic i els Verros de Balàfia' y una rifa benéfica de lotes de productos ecológicos a las 16.30 horas, cedidos por los agricultores locales.
La jornada se clausurará a las 18 horas.
Desde el Ayuntamiento señalan que la feria es una oportunidad para disfrutar de un ambiente rural, familiar y comprometido con el territorio, conocer de cerca el trabajo de los agricultores ecológicos y fomentar un consumo más responsable y sostenible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»