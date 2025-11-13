Sant Llorenç, capital de la agricultura ecológica de Ibiza y Formentera este domingo

El municipio de Sant Joan volverá a ser escenario de una de las citas más destacadas del calendario agrario y ecológico de las Pitiusas. Este domingo, 16 de noviembre, se celebrará en Sant Llorenç de Balàfia la IV Feria de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera, una jornada festiva y divulgativa organizada por Apaeef con la colaboración del Consistorio y otras entidades públicas y privadas.

Bajo el lema 'La biodiversitat agrària', la feria abrirá sus puertas a las 10.30 horas con la inauguración oficial y los tradicionales puestos de productos. A partir de ahí, se desarrollará un amplio programa de actividades que incluirán talleres para todos los públicos con propuestas para los más pequeños, sesiones de música y emociones, educación en salud y cocina de temporada. A partir de las 11.30 horas están previstas microcharlas de 30 minutos con temáticas como el banco de tierras, los impactos del turismo sobre las plantas autóctonas o la singularidad ornitológica de las Pitiusas, a cargo de expertos como Maribel Juan, Antònia Cirer Costa u Oliver Martínez Marí.

Además se ha organizado una paella popular ecológica (vegetariana o con pollo) a las 14 horas.

También habrá música en vivo con la actuación de 'Pep Còsmic i els Verros de Balàfia' y una rifa benéfica de lotes de productos ecológicos a las 16.30 horas, cedidos por los agricultores locales.

La jornada se clausurará a las 18 horas.

Desde el Ayuntamiento señalan que la feria es una oportunidad para disfrutar de un ambiente rural, familiar y comprometido con el territorio, conocer de cerca el trabajo de los agricultores ecológicos y fomentar un consumo más responsable y sostenible.