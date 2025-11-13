Sant Llorenç acoge una nueva edición de la Feria de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera

El municipio de Sant Joan volverá a ser escenario de una de las citas más destacadas del calendario agrario y ecológico de las Pitiusas. Según han informado desde el Ayuntamiento de Sant Joan, este domingo 16 de noviembre, se celebrará en Sant Llorenç de Balàfia la IV Feria de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera, una jornada festiva y divulgativa organizada por Apaeef con la colaboración del Consistorio y otras entidades públicas y privadas.

Bajo el lema 'La biodiversitat agrària', la feria abrirá sus puertas a las 10.30 horas con la inauguración oficial y los tradicionales puestos de productos. A partir de ahí, se desarrollará un amplio programa de actividades que incluirán talleres para todos los públicos con propuestas para los más pequeños, sesiones de música y emociones, educación en salud y cocina de temporada y microcharlas de 30 minutos desde las 11.30 horas, con temáticas como el banco de tierras, los impactos del turismo sobre las plantas autóctonas o la singularidad ornitológica de las Pitiusas, a cargo de expertos como Maribel Juan, Antònia Cirer Costa u Oliver Martínez Marí.

Además se ha organizado una paella popular ecológica (vegetariana o con pollo) a las 14.00 horas.

También habrá música en vivo con la actuación de 'Pep Còsmic i els Verros de Balàfia' y una rifa benéfica de lotes de productos ecológicos a las 16.30 horas, cedidos por los agricultores locales.

La jornada se clausurará a las 18 horas.

Desde el Ayuntamiento señalan que la feria es una oportunidad para disfrutar de un ambiente rural, familiar y comprometido con el territorio, conocer de cerca el trabajo de los agricultores ecológicos y fomentar un consumo más responsable y sostenible.