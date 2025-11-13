Cubiertas afectadas, filtraciones y muros caídos: las reparaciones en Ibiza tras la dana
"No ha sido algo masivo pero ha habido un pequeño pico de actuaciones" menores, señala la asociación de construcción de la Pimeef
El trabajo de los constructores a raíz de la dana ha sido, sobre todo, de reparación y carácter urgente, explica Consuelo Antúnez, presidenta de la asociación del sector en la Pimeef. "Reparaciones en cubiertas, filtraciones, muros caídos... No ha sido algo masivo, pero ha habido un pequeño pico de actividad de actuaciones" menores.
También han detectado algún caso de daños no cubiertos al haberse producido en espacios no asegurados, para lo que habrá que esperar a las ayudas institucionales.
