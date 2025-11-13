Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

La posidonia regresa a ses Figueretes / G.S.

Con el otoño hemos podido asistir, semana tras semana, a las operaciones para devolver a las playas de Eivissa la posidonia que se retiró al principio de la temporada turística, y que cumple un papel esencial en el mantenimiento de las playas y la biodiversidad que albergan. El fin de semana pasado se veían estas labores en ses Figueretes.

