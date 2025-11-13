La posidonia regresa a ses Figueretes

Con el otoño hemos podido asistir, semana tras semana, a las operaciones para devolver a las playas de Eivissa la posidonia que se retiró al principio de la temporada turística, y que cumple un papel esencial en el mantenimiento de las playas y la biodiversidad que albergan. El fin de semana pasado se veían estas labores en ses Figueretes.