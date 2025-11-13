El Pacma Ibiza presenta alegaciones al Plan de Emergencias Municipal que no contempla medidas específicas para animales
La organización considera que incumple la Ley 7/2023, puesto que no contempla medidas operativas de rescate, atención veterinaria y custodia temporal de animales durante emergencias
E.P.
El Partido Animalista Pacma en Ibiza ha presentado sus alegaciones formales al Ayuntamiento de Ibiza y un requerimiento ante la Comisión de Emergencias y Protección Civil de Baleares para paralizar la aprobación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU 2026-2029) al considerar que incumple la Ley 7/2023 puesto que no contempla medidas operativas de rescate, atención veterinaria y custodia temporal de animales durante emergencias.
En un comunicado, la formación ha denunciado que el borrador "carece de protocolos, responsables y recursos específicos"; algo que han considerado "especialmente grave", sobre todo tras las últimas situaciones meteorológicas adversas en el archipiélago que podrían repetirse a corto y medio plazo.
Pacma ha acusado al PP de "dejar atrás a los animales al impulsar y permitir planes que omiten su protección" y reclaman que se incorpore un Anexo Operativo de Protección Animal Integral con la dotación mínima de medios, entre otras medidas.
También ha alertado de que la omisión de estas medidas podría acarrear responsabilidad administrativa y penal. Asimismo, ha instado al Govern balear a no autorizar la aprobación definitiva del plan hasta su plena adecuación a la normativa.
