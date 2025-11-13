Cambios en el tejido social de Ibiza: Apneef se transforma en Com tu!

La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef) inicia una nueva etapa bajo el nombre Com Tu!, una evolución que busca reforzar su propósito de acompañar a la infancia y adolescencia con necesidades de apoyo y a sus familias, poniendo el acento en la inclusión real, la proximidad y un lenguaje claro y comprensible para todos, según han informado en un comunicado.

El cambio de nombre llega acompañado del estreno de una nueva página web, diseñada para facilitar el acceso a servicios, información y formas de colaboración ciudadana y empresarial. “Cambiamos la forma de presentarnos, no lo que hacemos”, señala Noemi Boned, presidenta de la entidad. “Com Tu! expresa mejor lo que defendemos desde el primer día: que todas las personas merecen oportunidades reales para participar en la comunidad, aprender, trabajar y vivir con autonomía. Seguimos siendo el mismo equipo y mantenemos todos nuestros servicios y compromisos con las familias de Ibiza y Formentera”.

Nuevo nombre e identidad, misma misión

Con esta evolución, cambian el nombre y la identidad visual, pero se mantiene intacta la esencia del proyecto. Según explican, Com Tu! es una marca breve, positiva y cercana, que pone a la persona en el centro y transmite un mensaje claro de igualdad: “como tú”.

La entidad conservará todos sus programas de atención directa; intervención terapéutica; apoyo educativo, social y comunitario; orientación a familias y sensibilización y trabajo con centros y administraciones.

Además, la organización presenta su nueva web, www.comtu.org, una herramienta más simple y accesible, con navegación por servicios, contacto directo, agenda actualizada y un apartado muy visible para colaborar (donaciones, voluntariado, empresa amiga, etc.). “Hemos escuchado a las familias y a los profesionales”, explica Vanesa Díaz, responsable de comunicación. “La web y la nueva identidad mejoran lo importante: entender rápido, solicitar cita sin rodeos y saber cómo colaborar”.

Este salto digital ha sido posible gracias a la concesión del Kit Digital, programa del Gobierno de España financiado con fondos europeos Next Generation EU, que impulsa la digitalización de pequeñas entidades y empresas.

Desde la asociación recuerdan que el cambio de nombre no modifica la relación con las personas usuarias ni con las instituciones. No se alteran citas, listas de espera, convenios ni canales de contacto existentes. Las familias seguirán siendo atendidas en los mismos centros y por los mismos profesionales, y los acuerdos con administraciones y entidades colaboradoras continúan plenamente vigentes.