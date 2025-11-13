Un musical y una charla sobre la paciencia para la Semana de la Infancia de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza celebra este año la Semana de la Infancia con actividades educativas, participativas y familiares que tienen como objetivo dar voz a los niños y niñas y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer y proteger sus derechos. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, y busca implicar a escuelas, familias e instituciones en la construcción de una ciudad más amable, segura y participativa para la infancia.

Entre las propuestas previstas destaca el concurso escolar de puntos de libro ‘Dibuixant els meus drets’, dirigido al alumnado de cuarto, quinto y sexto de Primaria de los centros educativos del municipio. Esta actividad invita a los menores a reflexionar sobre sus derechos y a expresarlos de forma artística a través de un marcapáginas. Los diseños ganadores se imprimirán y se repartirán entre todos los centros educativos y en la Biblioteca Municipal, con la finalidad de difundir y visibilizar la mirada de los propios niños sobre sus derechos.

El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Derechos de la Infancia, cuatro alumnos del colegio Sa Joveria representarán al municipio de Ibiza en el Parlamento Infantil de las Illes Balears, que se celebrará en Palma. En este espacio de participación, los niños presentarán propuestas elaboradas a partir de una unidad didáctica centrada en la protección de los derechos de los menores en el entorno digital, fruto de un trabajo de reflexión sobre la seguridad y el bienestar en el uso de las nuevas tecnologías, tal y como ha explicado la segunda teniente de alcalde y concejala de Educación, Catiana Fuster.

Además, el lunes 17 de noviembre, a las 11.30 horas, tendrá lugar el Pleno Infantil, y el viernes 21 de noviembre, a la misma hora, se celebrará el Pleno Juvenil, ambos en la sala de plenos de Can Botino. En estas sesiones participarán alumnos de quinto de Primaria y de tercero y cuarto de Secundaria de los centros educativos del municipio. Previamente, el alumnado habrá trabajado la unidad didáctica ‘Les nostres propostes per a la ciutat d’Eivissa’, en la que reflexionan sobre el tipo de municipio que quieren y necesitan. Las conclusiones se presentarán durante los plenos y posteriormente se trasladarán a las áreas municipales competentes para valorar su viabilidad y la posible incorporación en futuras actuaciones. Las propuestas abarcan ámbitos como juventud, ocio, medio ambiente, limpieza, bienestar social, cultura, deporte o seguridad vial.

La programación de la Semana de la Infancia incluye también actividades dirigidas a las familias y al conjunto de la ciudadanía. El viernes 21 de noviembre, a las 17.30 horas, en Can Ventosa se ofrecerá la charla ‘Criança respectuosa: gestió i necessitat de la paciència a l’educar’, a cargo de Sara Noguera, maestra, musicoterapeuta y experta en crianza respetuosa. Según detalla la concejala de Infancia, Sara Barbado, esta sesión gratuita ofrecerá herramientas para acompañar a los niños desde el respeto, la calma y la empatía. La actividad contará además con servicio de ludoteca y requiere reserva previa a través del formulario en línea habilitado por el Ayuntamiento.

Por último, el día 23 está previsto el espectáculo musical 'Divertilandia', a las 17 horas en Can Ventosa. Se trata de un espectáculo de canciones infantiles de todos los tiempos cantadas y bailadas por cuatro actores acompañados de personajes animados. Hay que reservar entradas a través de la web del Ayuntamiento (www.eivissa.es), cuestan dos euros.