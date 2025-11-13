Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Un fin de semana más no hay excusas para quedarse en casa. La lista de cosas para hacer en Ibiza y Formentera es bien larga y, como siempre, la música es la absoluta reina: cerca de una veintena de actuaciones. Sólo hay que ver las opciones de este jueves: The 3 Wise Monkeys, Funk Ku, The Rosemary Family y Los del Varadero. Los que prefieran aprender no pueden perderse la conferencia de Eusebia Rayó (19 horas en el Museo Arqueológico) sobre las reinas de Mallorca, esas grandes desconocidas.

Sobre Joan Marí Cardona es la conferencia que ofrecerá el historiador Antoni Ferrer Abárzuza (19 horas en el local social de Sant Rafel) el viernes, cuando comenzarán también los actos para conmemorar el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una obra de microteatro sobre mujeres migrantes cuidadoras. Hay cine, también: 'La germana lletja' (20.30 horas, Cine Regio) y 'Love, Liza' (18.30 horas, UIB). El viernes se inauguran también el XXIII Salón del Vehículo de Ocasión, donde durante todo el fin de semana quienes busquen coche podrán consultar las opciones (con descuentos especiales para quienes hayan perdido sus vehículos por la dana) y también comienza la Ibiza Card Show, para coleccionistas.

El sábado continúan las fiestas de Santa Gertrudis y Sant Carles. Las primeras con una jornada muy campestre en Juntos Farm y con una de las citas imprescindibles de este fin de semana: la fiesta de La Verbenita. En Sant Carles, las protagonistas son las aceitunas y los olivos de Ca n'Andreu des Trull: desde salar olivas a comérselas, todo en una mañana. El 25N continúa presente con una jornada sobre abolición de la prostitución en el Casal d'Igualtat de Vila y en la obra de teatro 'Todas las mujeres que habito' de Caló de s'Oli. A las 11.30 horas en la plaza de Sa Graduada está prevista una concentración por los 50 años de la muerte de Franco.

Hay previstos ocho conciertos, espectáculos y actuaciones, entre ellos el homenaje a Juan Morilla (19 horas, sala de cultura de Formentera) y el del 25 aniversario de la Escuela de Música de Santa Eulària (18.30 horas, Palacio de Congresos). Los más pequeños podrán ensuciarse y divertirse a tope con el taller de cerámica de María José Marí (11 horas Molí d'en Simó) y soñar con la obra de teatro 'Laboratori màgic. Cuidant el planeta Terra' (18 horas, colegio Sant Jordi).

El domingo hay, con permiso de la música, el coleccionismo y los coches, dos planazos. Uno, el mercadillo de segunda mano organizado por Fun&Trucks. Comida, música y muchas gangas en la plaza de Jesús desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y otro, la feria de agricultura ecológica, que llenará la plaza de Sant Llorenç con estands de productos ecológicos, talleres para niños y adultos, conferencias de pequeño formato, música, comida y una rifa.

¿De verdad os vais a quedar en casa en plan mantita y peli?

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Cine

‘On Falling’. De Laura Carreira (Reino Unido–Portugal, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

The 3 Wise Monkeys. Rock. Regresan al porche de Can Jordi Blues Station, 19 horas.

Funk Ku. Electrónica, soul y hip hop. Why Not!, 20 horas.

The Rosemary Family con Mario Romero y Sara Oteiza. Jazz, rumba, soul y swing. Cas Costas, 20 horas.

Los del Varadero. Versiones rumberas. 22 horas en Café Pereyra. Entrada gratuita.

Infantil

‘Sa rateta 2.0’ . Espectáculo de Myotragus Teatre. Ciclo ‘Contacontes de Tardor’ de Santa Eulària. 17 horas. Biblioteca Municipal de Santa Eulària.

Conferencia

‘Reines de Mallorques’, a cargo de Eusebia Rayó. Museu Monogràfic Puig des Molins (Via Romana, 31) a las 19 horas. Entrada libre.

Edición anterior del Salón del Vehículo de Ocasión de Ibiza / Sergio G. Cañizares

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Conferencia

Curs Eivissenc de Cultura. Conferencia ‘Context, valoració i perspectives de l’aportació de Joan Marí Cardona a la història pitiüsa’. A cargo de Antoni Ferrer Abárzuza, doctor en Historia. Presenta: Miquel Mayordomo Riera. 19 horas en el local social, Club de Persones Majors de Sant Rafel.

25N

Microteatro y coloquio sobre mujeres migrantes cuidadoras: ‘23 kg. Historias de mujeres que sostienen la vida’. Sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza (plaça d’Espanya, 1) a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

‘La germanastra lletja’. De Emilie Blichfeldt (Noruega, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

Cinefórum de la UIB ‘Love, Liza’. De Todd Louiso (EE. UU., 2002). Invitadas: Carmen Ortiz y Coiba. 18.30 horas. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera.

Motor

XXIII Salón de Vehículos de Ocasión. Presentación de más de 120 vehículos entre utilitarios, turismos, deportivos y de alta gama, con precios desde 6.000 hasta 100.000 euros. Entrada gratuita. 10.30 a 21 horas. Recinto Ferial de Ibiza.

Coleccionismo

Ibiza Card Show 2025. Apertura de feria con compraventa, intercambio, torneos y charlas. C19 (Ibiza). 17 a 20 horas.

Música

Roxela y Julien Catonné. Swing y jazz. Cas Mestre, 19 horas.

Carlos Tur. Canción melódica y ritmos latinos. La Ponderosa, 21.30 horas.

7ª Avenida. Tour 2025. Hip hop. Sala JazzTa Bé de Vila, 21 horas.

Fiesta de La verbenita Club en Vara de Rey / Vicent Marí

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

9 a 16 horas: día en la Granja con talleres, actividades educativas, tours y degustaciones. Juntos Farm (antigua Vaqueria).

día en la Granja con talleres, actividades educativas, tours y degustaciones. Juntos Farm (antigua Vaqueria). 10 horas: caminata por los alrededores del pueblo (10 km, dificultad fácil). Salida desde la iglesia.

caminata por los alrededores del pueblo (10 km, dificultad fácil). Salida desde la iglesia. 10.30 horas: primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales. Club Hípico Can Mayans.

primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales. Club Hípico Can Mayans. 11 horas: campeonato de “tir amb bassetja”, puntuable para el Campeonato de Ibiza. Juntos Farm.

campeonato de “tir amb bassetja”, puntuable para el Campeonato de Ibiza. Juntos Farm. 12.30 horas: presentación de la exposición de cestas de la asociación Art amb B. Juntos Farm.

presentación de la exposición de cestas de la asociación Art amb B. Juntos Farm. 18 a 1 horas: La Verbenita. Carpa.

Fiestas de Sant Carles

Celebración del Día del Olivo en Can n’Andreu des Trull.

9.30 horas: taller de salar olivas con Cristina Ferrer.

taller de salar olivas con Cristina Ferrer. 10.30 horas: taller de acuarela al aire libre con Mònica Matheu.

taller de acuarela al aire libre con Mònica Matheu. 11.30 horas: conferencia de Vicent Marí, Palermet, sobre el olivo.

conferencia de Vicent Marí, Palermet, sobre el olivo. 13 horas: comida con degustación de productos locales.

25N

Ibiza

Jornada ‘Abolición del sistema prostitucional’. Con Montserrat Garcia y dos ponencias: ‘La prostitución deslocalizada en Balears. Un análisis descriptivo de un problema global’ (de 11 a 11.45 horas, Jaume Perelló) y ‘La abolición de la prostitución, herramienta necesaria para una sociedad más justa, igualitaria y libre’ (de 12 a 12.45 horas, Maria Durán). Casal d’Igualtat Sa Colomina desde las 10.30 horas. Servicio de cuidado infantil (2–12 años); inscripción previa: dones.eivissa@gmail.com

Sant Josep

Teatro: ‘Todas las mujeres que habito’, de Ángela Conde. Auditori Caló de s’Oli a las 20 horas.

Música

‘Concert homenatge a Juan Morilla’. Con artistas invitados. Acto de recuerdo y reconocimiento al guitarrista flamenco Juan Morilla (1951–2024). Ciclo ‘L’Illa a Escena’. Entrada libre. Sala de Cultura (Cinema), 19 horas.

‘Concert de gala de Santa Cecília’. 25 aniversario de la Escola Municipal de Música de Santa Eulària. 18.30 horas en el Palacio de Congresos. Entrada libre.

Eivissa Clàssica. ‘Does it Suit(e)?’. Programa de título sugerente que propone un diálogo musical en torno a la forma de la suite. 19 horas en Can Ventosa. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

‘La Verbenita’. Fiesta popular con El Carmona, Mágico Rodríguez, Francisca Valenzuela y El Gordo Romero a los platos. De 18 a 1 horas. Santa Gertrudis.

Roxela y su banda. Folk & gipsy. Can Jordi, 13 horas.

Discover. Versiones de pop y rock. Rosana’s, 16.30 horas.

Bisonte vs Búfalo, Badak y Meteorum. Hard rock, metal. Noche de rock en la sala Summum Casanova de Cala de Bou. Desde las 19.30 horas. Entrada anticipada 10 euros, 15 en taquilla.

25 aniversario de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària. A las 18.30 horas en el Palacio de Congresos. Con la colaboración del Coro Infantil de la Escuela de Música y el Coro Parroquial de Santa Eulària.

Curso

‘Curs de pintura decorativa sobre ceràmica’, de Celia Casanova. Iniciación a la pintura decorativa sobre piezas cerámicas (mayores de 16 años). Actividad gratuita (plazas limitadas). Sa Nostra Sala, 11 a 13.30 horas.

Infantil

‘Tallers de ceràmica infantil’, de Maria José Marí. Modelado y creación en barro para niñas y niños a partir de 6 años. Actividad gratuita (plazas limitadas). Espai Cultural Molí d’en Simó, 11 a 13 horas.

Literatura

‘Lectures dramatitzades’, de Encarna de las Heras, guion de Ramón Mayol. Lectura escénica. Actividad gratuita. Lugar y hora: Sa Nostra Sala, 13 horas.

Arte

‘El present permanent’. Visita guiada a la exposición de Miquel Barceló, dirigida por Elena Ruiz. 11 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Duración aproximada: 1 hora.

Medio ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. todos los sábados.

Motor

XXIII Salón de Vehículos de Ocasión. Presentación de más de 120 vehículos entre utilitarios, turismos, deportivos y de alta gama, con precios desde 6.000 hasta 100.000 euros. Entrada gratuita. 10.30 a 21 horas. Recinto Ferial de Ibiza.

Infantil

‘Laboratori màgic. Cuidant el planeta Terra’. Obra de teatro familiar a cargo de Mandarina sobre el cuidado del planeta. Ciclo ‘A la tardor, Sant Jordi’. Colegio Sant Jordi a las 18 horas. Entrada libre.

Coleccionismo

Ibiza Card Show 2025. Feria, torneos (One Piece, Magic), charlas y exhibiciones. C19 (Ibiza). 10 a 20 horas.

Memoria histórica

‘50 años de la muerte del dictador Franco’. Concentración organizada por Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Col·lectiva Les Invisibles. Plaça de sa Graduada (Ibiza) a las 11.30 horas.

Imágenes de una edición pasada del mercadillo de segunda mano en Jesús. / Toni Escobar

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

10.30 horas: Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales. Club Hípico Can Mayans.

Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales. Club Hípico Can Mayans. 12 horas: Misa solemne, procesión y ball pagès (Grup de Balls Tradicionals). Iglesia y plaza.

Misa solemne, procesión y ball pagès (Grup de Balls Tradicionals). Iglesia y plaza. 20 horas: Concierto de Canallas del Guateke. Carpa.

Fiestas de Sant Carles

12 horas: Misa solemne en honor a Sant Carles, cantada por el Coro del Club de Personas Mayores.

Misa solemne en honor a Sant Carles, cantada por el Coro del Club de Personas Mayores. 12.30 horas: Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles.

Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles. 13 horas: Exposición de pinturas en el bar del Club de Personas Mayores.

IV Fira d'agricultura ecològica

En la plaza de Sant Llorenç, junto a la iglesia.

10.30 horas: Inauguración de la feria con estands de agricultura ecológica.

Inauguración de la feria con estands de agricultura ecológica. 11 horas: talleres infantiles (Apaeef), de esquejes y semillas (Can Marines), de bienestar y educación para la salud (Alquimia Consciente) y de cocina con productos de temporada (Sabors d'Eivissa).

talleres infantiles (Apaeef), de esquejes y semillas (Can Marines), de bienestar y educación para la salud (Alquimia Consciente) y de cocina con productos de temporada (Sabors d'Eivissa). 11 a 13 horas: microcharlas. 'Banco de tierras y guía de biodiversidad para la agricultura ecológica (Maribel Juan, presidenta del Cbpae), 'Ecología de invasión y declive de una especie endémica: análisis del impacto de las serpientes invasoras sobre Podarcis Pityusensis' (Antònia Maria Cirer, doctora el Biología) y 'La singularidad ornitológica de las Pitiüses' (Oliver Martínez, Ornitólogo).

microcharlas. 'Banco de tierras y guía de biodiversidad para la agricultura ecológica (Maribel Juan, presidenta del Cbpae), 'Ecología de invasión y declive de una especie endémica: análisis del impacto de las serpientes invasoras sobre Podarcis Pityusensis' (Antònia Maria Cirer, doctora el Biología) y 'La singularidad ornitológica de las Pitiüses' (Oliver Martínez, Ornitólogo). 14 horas: paella popular (vegetaria o con pollo).

paella popular (vegetaria o con pollo). 15 horas: música en directo con Pep Còsmic i els verros de Balàfia.

música en directo con Pep Còsmic i els verros de Balàfia. 16.30 horas: rifa benéfica de lotes de productos eco cedidos por agricultores de Apaeef

rifa benéfica de lotes de productos eco cedidos por agricultores de Apaeef 18 horas: cierre de la jornada

Motor

XXIII Salón de Vehículos de Ocasión. Presentación de más de 120 vehículos entre utilitarios, turismos, deportivos y de alta gama, con precios desde 6.000 hasta 100.000 euros. Entrada gratuita. 10.30 a 21 horas. Recinto Ferial de Ibiza.

Consumo

Mercadillo de segunda mano de Fun&Trucks. Venta de productos usados y food trucks. De 11 a 17 horas en la plaza de Jesús.

Solidaridad

Caminata solidaria de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). Paseo por la playa de Talamanca para recaudar fondos destinados a programas de prevención y apoyo a pacientes oncológicos. Dos rutas: una de 3 km y otra de 6,5 km. Donativo: 5 euros. 10.30 horas. Salida y llegada en el Bar Flotante.

Coleccionismo

Ibiza Card Show 2025. Feria y cierre con intercambio, valoración de colecciones y exhibiciones. C19 (Ibiza). 10 a 13.30 horas.

Música

‘Tradición y modernidad en la música contemporània hispalense’. Concierto de órgano a cargo de Jesús Ciero Polvillo, Ciclo ‘XVIII Cicle de Concerts de Tardor a l’Orgue de Sant Josep’, con la participación del ‘Petit Cor’. Església de Sant Josep a las 12 horas.

Maya Alexander Trío. Soul. Cool Café (Cala de Bou), 14 horas.

‘Vereas flamencas’. Concierto por el Día Internacional del Flamenco. Con Manuel de Lola, Álvaro Sarabia, Antonio López y José Ángel Muñiz. A las 19 horas en Can Ventosa. Entradas a 12 euros en la web del Ayuntamiento de Ibiza.

Todas las imágenes de la presentación de la exposición de los 100 años del Club Náutico de Ibiza en sa Nostra / JA Riera

EXPOSICIONES

Flors d’ametller. Muestra colectiva de arte sobre la flor del almendro. Sala ‘Ajuntament Vell’, Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes por la mañana cerradoHasta el 22 de noviembre.

Matèria i forma. Exposición de pinturas de Marga Guasch y Carmen Liberal. Club Diario. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Hasta el 26 de noviembre.

'Museum art', con pintura y escultura de la colección privada de arte de Anthony Gofer. Se podrá visitar todos los días de 17.30 a 10 horas hasta el 20 de noviembre.

Cent anys del Club Nàutic d’Ibiza (1925–2025). Exposición conmemorativa del centenario del Club Náutico de Ibiza. Sa Nostra Sala (c/ Aragó, 17, Eivissa). De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 29 de noviembre de 2025.

‘Històries de migracions’. Muestra que explora las historias de migrantes. Los centros educativos pueden concertar visitas en educacio@fonspitius.org. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, Plaça d’Espanya, 1. Hasta el 27 de noviembre.

'La chumbera renacida. Arte, cuidado y futuro'. Exposición del colectivo SOS Cochichumbas de mujeres artistas que invita a reflexionar sobre el fitiro de la chumbera, amenazada por la plaga de cochinilla. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 15 de noviembre.

Li Ramet. 'Invisible threads'. Técnica mixta sobre lienzos. Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 24 de noviembre.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

'Ens fan fora'. Instalación fotográfica colectiva sobre la crisis de vivienda en Ibiza. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de diciembre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.