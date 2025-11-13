Llama la atención
Los peligros a los que se enfrentan las mujeres que viven en la calle, según la última memoria del programa ‘Dones que floreixen’ del Ayuntamiento de Eivissa y Médicos del Mundo. Sufren más agresiones, violaciones y robos que los hombres que están en su misma situación. Algunas prefieren ir sucias y oler mal, incluso, para espantar a los posibles violadores.
La violencia con la que unos individuos, protegidos con pasamontañas, asaltaron a una mujer mayor en una calle del centro de Sant Antoni cuando salía de impartir unas clases de refuerzo. La golpearon repetidamente en la cara y el cuerpo hasta que consiguieron arrebatarle las joyas y todo el dinero que llevaba encima la mujer, de unos 65 años de edad, que recibió atención sanitaria.
Que buena parte de la operación antidroga Enroque-Manso contra un grupo de la mafia albanesa que usaba Eivissa como entrada de la droga al resto del país se pueda quedar sin efecto. Las defensas de los acusados pedirán la nulidad de buena parte de las actuaciones. Alegan que el juzgado de instrucción autorizó la prórroga de la causa fuera de plazo, con cinco días de retraso.
