La jornada Som Pagès se centra en las mujeres que rompen barreras en el mundo rural

‘Mujeres que rompen barreras en el mundo rural’ es el título elegido para la jornada Som Pagès que se celebra el próximo martes, 18 de noviembre, a las 18 horas, en el Club Diario de Ibiza.

La jornada, organizada por el Club Diario de Ibiza, con el patrocinio de AgroBank (CaixaBank) abordará temas que afectan al sector agrícola y ganadero de las Pitiüses con especial énfasis en la mujer rural. Algunos de los asuntos que se tratarán son la próxima implantación del cuaderno de campo digital, la financiación y las ayudas, la complejidad y el trabajo que ocupan los trámites administrativos, el relevo generacional, la innovación, la importancia del asociacionismo y del cooperativismo, la gestión de los recursos naturales con especial foco en el agua o el presente y el futuro del campo ibicenco, entre otros temas.

Oportunidad para que más mujeres emprendan el medio rural

Tras la inauguración, la jornada comenzará con un coloquio con Guillem Bibiloni, director de AgroBank en Baleares sobre la innovación agraria como oportunidad para que más mujeres jóvenes apuesten emprender en el medio rural, así como de los programas de acompañamiento, formación o mentoría impulsa AgroBank para fortalecer el liderazgo femenino en el sector agrario balear.

A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘Mujeres que rompen barreras en el mundo rural’ que contará con las intervenciones de Mª Francisca Parets Amengual, directora gerente de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Baleares; Neus Costa Ferrer veterinaria y ganadera; Marina Cardona Baos, presidenta la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera y Maria Antònia Ferrer Ribas agricultora. La mesa estará moderada por Alicia Morales, ingeniera técnica agrícola.

La entrada al Club Diario de Ibiza es libre y gratuita, pero se recomienda inscribirse en esta web.

En los últimos años, en el marco de 'Som Pagès' se han organizado jornadas dedicadas a la ganadería, a la pesca, al relevo generacional, a la búsqueda de soluciones para los graves problemas que vive el sector agrícola y ganadero pitiuso o las dificultades y los retos a los que se enfrentan a diario los payeses ibicencos para poder mantenerse sólo de labrar el campo.