El IEE acusa al Ayuntamiento de Ibiza y sus concejales de "dejar de lado" el catalán
Destaca que "hace tiempo" que el Consistorio obvia "la lengua propia de Ibiza" en comunicaciones escritas y orales
El Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha dirigido una carta al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en la que denuncia que el Ayuntamiento no utiliza el catalán en sus "comunicaciones públicas escritas y orales". Señala que es algo que "hace tiempo" que viene observando y critica que obvie la "lengua propia de Ibiza".
En este sentido, el IEE destaca que este comportamiento es tanto del propio Consistorio como de los concejales, a los que acusa: "No siempre cumplen con el Reglamento de Normalización Lingüística" de la propia institución ni con la Ley de Normalización Lingüística de Baleares.
"El muchas ocasiones hemos observado que el catalán se deja de lado y no se usa en declaraciones públicas o en comunicaciones públicas institucionales", continúa la carta, en la que recuerda al alcalde que el reglamento en vigor "afecta a todos los departamentos del Consistorio, a sus responsables y a todo el personal de la institución"
De la misma manera, el IEE recuerda que el Ayuntamiento tiene "el deber legal y la obligación moral de emplear en las comunicaciones públicas, escritas y orales, la lengua catalana, propia de Ibiza, así como de dinamizar su uso tanto a nivel institucional como en lo que respecta a la concienciación de su uso entre la ciudadanía".
