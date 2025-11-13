Acuerdo entre Vila y el Consell para reformar el primer cinturón, para el que el PSOE pide dinero al Govern

PP y Vox han dado luz verde en el pleno municipal de Vila, con la abstención del PSOE y Unidas Podemos, a un convenio de colaboración con el Consell para destinar 13.006.440 euros a la reforma de la carretera EI-10 (primer cinturón) en su tramo comprendido entre ses Figueretes y Can Misses. El objetivo es aportar un marco económico para este proyecto, pero el equipo de gobierno señala que habrá que modificarlo, según ha señalado la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández. "Esto es para transformar la E-10 en una avenida plenamente urbana, moderna, verde y pensada para las personas. Responde a una demanda histórica. Este convenio es un paso decisivo para unir la ciudad y poner fin a una barrera física", ha expresado en el pleno.

El Consell aportará dicha cantidad y el Ayuntamiento se encargará de licitar y ejecutar las obras. Jordi Salewski, concejal del PSOE, ha recordado que el presidente insular, Vicent Marí, y el ahora alcalde, Rafael Triguero, dijeron, en mayo de 2023, en campaña electoral, que las obras comenzarían en 2024 y tendrían un periodo de ejecución de 18 meses: "Antes de ser alcalde, ya mintió". "Ahora aceptan un proyecto sin hacer cambios, un proyecto que ya nace anticuado y obsoleto. El diseño es obsoleto. Nosotros trabajamos para hacer un diseño de toda la E-10", ha añadido el socialista.

Por otro lado, sostiene que debería haber financiación autonómica: "Conseguimos que el Govern aprobase que la obra es de interés autonómico y aportase financiación. Y ustedes aquí no piden ni un euro a la señora Prohens. A Madrid, venga reclamar, pero en este caso, nos lo pagamos los ibicencos. Ahora dirán que ya lo pedirán, pero lo cierto es que, de momento, lo pagará el Consell. Esto es sumisión". Además, Salewski asegura que este proyecto "nace caducado" y que se "podrían ganar muchos más espacios para los ciudadanos y muchos más espacios verdes y aparcamientos".

Triguero, por su parte, ha mostrado un comunicado del PSOE de mayo de 2022, un año antes de las elecciones, titulado "La remodelación integral de la E-10 se incluye en el Plan de Inversiones Estratégicas de Balears". "Aquí, además de hacer un render, decían que harían un aparcamiento subterráneo de 1.500 plazas, que sería la vía verde urbana más larga de la ciudad... Resumido: mucho render, y cero financiación. Mucho plan estratégico de inversiones, y cero financiación", ha dicho el primer edil.

Más de 15 años pendiente

Hernández ha hecho hincapié en que la aprobación del convenio sirve para "desbloquear un proyecto que lleva más de 15 años pendiente": "Durante años, se trasladó que el Consell ejecutaría la obra, sin embargo, la realidad administrativa ha demostrado que el proyecto se encontraba en una situación que hacía muy difícil avanzar hacia su licitación. Ante eso, el alcalde tomó una decisión responsable: si el Consell garantizaba la financiación, el Ayuntamiento asumiría la ejecución".

Lo aprobado este jueves no es la obra, sino "la garantía económica para poder encargar la actualización técnica del proyecto y licitación". "El proyecto del Consell hoy ya no encaja con nuestra realidad y el PSOE no tenía ningún proyecto. Parece que va a haber convenio de carreteras [con el Estado], a ver si así tenemos más suerte y conseguimos actualizar no solo este tramo de la E-10, sino algo más".