Alumnos de colegio Sant Jordi, protagonistas de una jornada de deporte inclusivo
El fondista paralímpico Javier Conde Pujana comparte su experiencia y realiza prácticas con los estudiantes
Más de 100 estudiantes del colegio Sant Jordi han sido parte este jueves de una jornada de deporte inclusivo que contó con la participación del deportista paralímpico Javier Conde Pujana. La actividad se enmarca en la V Edición del Programa Educativo DIE Deporte Inclusivo en la Escuela del Consell d'Eivissa y tiene como objetivo fomentar la inclusión a través de la práctica deportiva y reforzar valores como la cooperación, el respeto y la igualdad de oportunidades.
La jornada comenzó por la mañana, con una charla que el fondista dio a 118 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de Primaria, durante la cual compartió su experiencia personal y deportiva. El atleta, nacido con agenesia congénita en los dos brazos y anquilosis en los codos, "ha repasado su trayectoria, ha explicado vivencias de superación y ha mantenido un diálogo muy activo con los participantes", explican desde el Consell d'Eivissa.
Más tarde, se desarrolló la parte práctica en las pistas exteriores del centro. Un total de 62 alumnos de quinto y sexto curso pudieron probar deportes adaptados como fútbol para personas con discapacidad visual, voleibol sentado, goalball y atletismo para quienes viven con una discapacidad física y visual.
Tres técnicas del programa DIE, el coordinador, el profesorado de Educación Física del centro, el coordinador de Deportes del Consell d'Eivissa, Antoni Suñer, y el mismo Javier Conde, fueron los encargados de dirigir cada una de las actividades.
Esta jornada forma parte del proyecto impulsado por el departamento de Deportes del Consell d'Eivissa y la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), y cuenta con la colaboración del Comité Paralímpico Español y la Fundación También.
