17 millones de euros en inversiones en agua en la ciudad de Ibiza para los próximos siete años

Aprobada la propuesta de adjudicación del nuevo contrato a la mercantil FCC Aqualia S.A., que ahora debe presentar la documentación necesaria en el plazo de diez días hábiles

También habrá un fondo de obras de dos millones de euros adicionales cada año

El secretario se acerca al alcalde Rafael Triguero durante el pleno municipal extraordinario de este jueves.

El secretario se acerca al alcalde Rafael Triguero durante el pleno municipal extraordinario de este jueves. / Marcelo Sastre

Redacción Ibiza

Ibiza

El pleno municipal de Ibiza ha aprobado por unanimidad la propuesta de adjudicación del contrato de gestión del abastecimiento de agua potable y del saneamiento a la mercantil FCC Aqualia S.A., después de haber finalizado el proceso de licitación. "El expediente ha seguido todas las fases establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, incluyendo el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras. La mesa de contratación, reunida este pasado 5 de noviembre, comprobó que FCC Aqualia S.A. obtuvo la mayor puntuación, con un total de 97,29 puntos", detalla el Ayuntamiento.

La institución municipal ya ha requerido a la empresa adjudicataria la presentación de la documentación correspondiente en un plazo de diez días hábiles. Seguidamente, "se procederá a la formalización del contrato, que permitirá iniciar la nueva etapa de gestión del servicio, con el objetivo de garantizar su eficiencia, sostenibilidad y mejora continua".

El concejal de Movilidad, Fondos, Proyectos Europeos, Playas y Turismo, Rubén Sousa, ha detallado en el pleno que el futuro servicio contempla inversiones en mejoras de agua de "17 millones de euros en los próximos siete años", además de un fondo de obras de dos millones de euros adicionales cada año. "Se emplearán principalmente en la separación de aguas pluviales y fecales, en mejorar el drenaje de la ciudad para afrontar lluvias intensas y en renovar la red para disminuir las pérdidas, además de inversiones en telecontrol", entre otras actuaciones.

