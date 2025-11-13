Una fiesta de cumpleaños, escenario de la brutal violación de un futbolista amateur de Ibiza a una joven

Los hechos que se han juzgado en la mañana de este miércoles en la Audiencia de Palma tuvieron lugar la madrugada del 24 de agosto de 2021 en un domicilio de Ibiza. En el inmueble se había celebrado una fiesta de cumpleaños, donde estaban entre los presentes el ahora condenado, un jugador de fútbol amateur de la isla, y la víctima. El fiscal precisa en su escrito que "se consumieron grandes cantidades de alcohol".

Como consecuencia de esta ingesta de bebidas alcohólicas, la denunciante se sintió indispuesta. Una amiga la acompañó a una habitación del inmueble y ella se acostó en una cama. En ese preciso instante, "con ánimo libidinoso y aprovechando el estado de la joven", resalta la fiscal, mantuvo relaciones sexuales no consentidas con la víctima.

La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha condenado este miércoles a tres años de prisión al hombre de 33 años por la brutal violación. La víctima tuvo que ser operada debido a las graves lesiones que sufrió en sus genitales.

En un principio, la fiscal pedía para el procesado una pena de ocho años de prisión por un presunto delito de abusos sexuales con acceso carnal. No obstante el acusado ha consignado antes del juicio en la cuenta corriente de la joven la suma de 6.000 euros para cubrir la responsabilidad civil y se ha considerado una atenuante de reparación del daño. Además, la representante del ministerio público ha apreciado la atenuante de dilaciones indebidas.

Intervención quirúrgica

La representante del ministerio público indica que, debido a la penetración vaginal, la víctima sufrió diversas lesiones en sus genitales por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Entre estas presentaba un desgarro en la región pluriuretral, lesión contusa en la vulva. Para su curación, tuvo que ser operada en un centro sanitario. Precisó para su sanación un tiempo de 14 días.

La sentencia 'in voce' ha establecido también la prohibición del acusado de acercarse a menos de 150 metros a la víctima durante un periodo de 10 años. También se ha dictado que sea sometido a libertad vigilada durante un periodo de seis años, al cumplir la condena.

La fiscal pedía inicialmente para el procesado una pena de ocho años de prisión. No obstante las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Fruto de este pacto, se ha rebajado la pena a tres años. Para que este trato se cumpliera, el encausado ha transferido antes del juicio en la cuenta bancaria de la víctima la suma de 6.000 euros para cubrir la responsabilidad civil.