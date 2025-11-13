Falta de arquitectos y de personal en la obra en Ibiza: "No podemos hacer todo el trabajo que nos gustaría"

Las dificultades para completar plantillas en Ibiza debido, sobre todo, al elevado precio de la vida y la vivienda, no son exclusivas de un sector, sino que esta problemática se manifiesta en oficios y profesiones de diferente tipo. También se da en los puestos de alta cualificación. Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera, señala que, con datos a 31 de octubre, en las Pitiusas hay algo más de 200 arquitectos colegiados y que muchos despachos están buscando a estos profesionales y a aparejadores debido al alto volumen de trabajo.

"Estamos teniendo muchos problemas y al final provoca una rotación de gente que se va moviendo de un lado a otro porque no hay [profesionales] que entren para poder ir cumpliendo y cubrir esas plazas". Situación que Oliva relaciona con el coste de la vida en Ibiza: "Por descontado aquí el mayor problema es la vivienda, que afecta a todas las profesiones, ya sean arquitectos, conductores de autobús, camareros, cocineros... La vivienda y los costes de la insularidad hacen que todo sea más elevado que en la Península y los salarios seguramente no son tan altos como para compensar esto".

Y es que, aunque tal vez en la Península puedan cobrar algo menos, el beneficio en ocasiones es incluso mayor al ser la vida más barata allí.

Sin relevo suficiente en la construcción

Consuelo Antúnez, presidenta de la asociación de construcción y derivados de Ibiza y Formentera de la Pimeef, explica, por su parte, que el relevo generacional en el sector "no está cubierto". "Faltan jóvenes que quieran aprender los oficios. Este es un problema con el que nos encontramos. Las empresas tienen dificultades para encontrar personal cualificado y eso retrasa las obras, porque si no tenemos el suficiente no podemos llevar a cabo todo el trabajo que nos gustaría".

En este sentido, valora que "se está intentando reforzar la formación profesional y también enseñar cuáles son las virtudes del sector de la construcción": "Es un trabajo bastante estable, el salario es bueno y realmente intentamos facilitar en todo lo posible la conciliación familiar, pero lo cierto es que de momento nos está costando atraer a las nuevas generaciones".