Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas

La Policía Nacional detiene a un hombre que cometió más sustracciones en establecimientos de Madrid y Palma

Agentes de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional. / P.N.

Redacción Digital

Ibiza

La Policía Nacionalha detenido a un hombre acusado de 15 robos con fuerza en hoteles de Madrid, Ibiza y Palma, así como de un delito de falsedad documental, tras una investigación que lo vincula con una larga serie de sustracciones en establecimientos turísticos. Ocho de ellos se cometieron en Ibiza en seis establecimientos de los que se hizo con un botín valorado en 38.000 euros.

El detenido utilizaba siempre el mismo método: se hacía pasar por cliente, aseguraba a los empleados que su llave no funcionaba o que había bloqueado la contraseña de la caja fuerte, y lograba así acceder sin resistencia a las habitaciones y a las cajas de seguridad de sus víctimas.

Dos detenciones consecutivas en Madrid

Su última detención se produjo el 10 de octubre después de cometer un robo en un hotel del distrito madrileño de Chamartín. Solo dos días antes le habían detenido por otro robo en un hotel de Chamberí, donde, además, se le relacionó con un hurto cometido en mayo. Tras este arresto, un juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

En la intervención del día 8 de octubre en Chamberí la Policía lo localizó cinco horas después de la denuncia, en el distrito de Arganzuela, con los objetos y documentación que acababa de sustraer.

En Chamartín, el detenido habría robado en dos ocasiones en el mismo hotel, en mayo y agosto, tras forzar puertas y sustraer objetos personales, dinero y tarjetas con las que realizó cargos fraudulentos por casi 1.000 euros.

Ocho robos en Ibiza en solo dos días

Una vez arrestado, los investigadores confirmaron que el hombre también estaba siendo investigado por ocho robos con fuerza en seis hoteles de Ibiza, cometidos entre los días 17 y 19 de agosto.

En apenas 48 horas logró apoderarse de más de 38.000 euros en efectivo y objetos de lujo. Para desplazarse entre los establecimientos utilizaba una motocicleta de alquiler, lo que le permitía moverse con rapidez sin levantar sospechas.

Noticias relacionadas y más

También se le atribuyen cuatro robos cometidos en Palma entre el 26 y el 29 de agosto, en los que se hacía pasar por el huésped aportando apellido y número de habitación para que los empleados le facilitaran el acceso. De esta forma consiguió sustraer dinero y efectos valorados en 60.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
  2. Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
  3. Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
  4. Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
  5. ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
  6. Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
  7. Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
  8. Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»

Roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas

Roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas

Más de 20 jefes de servicio del hospital de Ibiza alertan de la «situación de crisis»

Estos son los 22 jefes de servicios del hospital de Ibiza que denuncian la "situación de crisis"

Estos son los 22 jefes de servicios del hospital de Ibiza que denuncian la "situación de crisis"

Arden dos vehículos eléctricos en el puerto de Ibiza

Arden dos vehículos eléctricos en el puerto de Ibiza

Abstracción, naturaleza y color en estado puro en el Club Diario de Ibiza

Abstracción, naturaleza y color en estado puro en el Club Diario de Ibiza

Jornada ‘Ciencia y Tecnología en Femenino’ en Ibiza: «Si tenéis una vocación, perseguidla sin miedo»

Jornada ‘Ciencia y Tecnología en Femenino’ en Ibiza: «Si tenéis una vocación, perseguidla sin miedo»

Condena de tres años de cárcel a un hombre por la brutal violación de una joven en Ibiza mientras dormía

Condena de tres años de cárcel a un hombre por la brutal violación de una joven en Ibiza mientras dormía

Estas son las infracciones más comunes en Sant Antoni: venta ambulante, gas de la risa, tráfico de drogas...

Estas son las infracciones más comunes en Sant Antoni: venta ambulante, gas de la risa, tráfico de drogas...
Tracking Pixel Contents