Roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas

La Policía Nacionalha detenido a un hombre acusado de 15 robos con fuerza en hoteles de Madrid, Ibiza y Palma, así como de un delito de falsedad documental, tras una investigación que lo vincula con una larga serie de sustracciones en establecimientos turísticos. Ocho de ellos se cometieron en Ibiza en seis establecimientos de los que se hizo con un botín valorado en 38.000 euros.

El detenido utilizaba siempre el mismo método: se hacía pasar por cliente, aseguraba a los empleados que su llave no funcionaba o que había bloqueado la contraseña de la caja fuerte, y lograba así acceder sin resistencia a las habitaciones y a las cajas de seguridad de sus víctimas.

Dos detenciones consecutivas en Madrid

Su última detención se produjo el 10 de octubre después de cometer un robo en un hotel del distrito madrileño de Chamartín. Solo dos días antes le habían detenido por otro robo en un hotel de Chamberí, donde, además, se le relacionó con un hurto cometido en mayo. Tras este arresto, un juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

En la intervención del día 8 de octubre en Chamberí la Policía lo localizó cinco horas después de la denuncia, en el distrito de Arganzuela, con los objetos y documentación que acababa de sustraer.

En Chamartín, el detenido habría robado en dos ocasiones en el mismo hotel, en mayo y agosto, tras forzar puertas y sustraer objetos personales, dinero y tarjetas con las que realizó cargos fraudulentos por casi 1.000 euros.

Ocho robos en Ibiza en solo dos días

Una vez arrestado, los investigadores confirmaron que el hombre también estaba siendo investigado por ocho robos con fuerza en seis hoteles de Ibiza, cometidos entre los días 17 y 19 de agosto.

En apenas 48 horas logró apoderarse de más de 38.000 euros en efectivo y objetos de lujo. Para desplazarse entre los establecimientos utilizaba una motocicleta de alquiler, lo que le permitía moverse con rapidez sin levantar sospechas.

También se le atribuyen cuatro robos cometidos en Palma entre el 26 y el 29 de agosto, en los que se hacía pasar por el huésped aportando apellido y número de habitación para que los empleados le facilitaran el acceso. De esta forma consiguió sustraer dinero y efectos valorados en 60.000 euros.