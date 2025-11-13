La batalla política en Ibiza por las ayudas de la dana, que continúan sin llegar, se reactiva

La batalla política por las ayudas a los afectados por las danas en la ciudad de Ibiza ha revivido este jueves en un pleno municipal extraordinario celebrado en el Ayuntamiento, después de que el equipo de gobierno haya llevado a aprobación la cobertura de los gastos urgentes que afrontaron el propio Consistorio y empresas colaboradoras por los destrozos en infraestructuras municipales. Por un importe de 500.000 euros.

Aunque la medida ha contado con el voto favorable de todos los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Unidas Podemos), la izquierda ha criticado que las ayudas directas a los afectados continúen sin llegar, mientras que el PP ha vuelto a hacer hincapié en que el Gobierno central debe aprobar la solicitud de declaración de zona catastrófica para que todo pueda agilizarse, en un cruce de acusaciones que viene siendo habitual en las últimas semanas.

El pleno, concretamente, ha aprobado "inicialmente una modificación presupuestaria bajo la modalidad de créditos extraordinarios para gastos urgentes" de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales, financiados con el Fondo de Contingencia. "Se tuvieron que llevar a cabo toda una serie de intervenciones de emergencia con el objetivo de volver a la normalidad lo antes posible. Lo que hacemos es coger estos 500.000 y pasarlos a una cuenta para poder hacer frente a todas estas actuaciones que hizo el Ayuntamiento y las empresas colaboradoras", ha señalado Álex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados, después de que Vox y Unidas Podemos hayan preguntado por las ayudas directas a los damnificados.

"Este es otro tema", ha apuntado Minchiotti, quien afirma que será el Consell el que centralice la cuestión de las ayudas, ya que la institución insular recibirá cinco millones por parte del Govern para los afectados. "Serán ayudas a fondo perdido, se tramitarán a través de un convenio con el Consell para garantizar una gestión rápida y eficaz y precisamente este jueves se está celebrando una reunión para ultimar sus detalles", destaca el Ayuntamiento.

El concejal popular sostiene que el equipo de gobierno municipal "nunca ha dejado de trabajar en todas las líneas para volver a la normalidad y obtener esas ayudas". Seguidamente, ha cargado contra el Estado al asegurar que es la "pata" ausente. "Aquí hay cuatro patas y tres han cumplido o están trabajando: el Consell, el Ayuntamiento y el Govern". Y sostiene que si el Gobierno español hace su parte, seguramente se agilizarán trámites y se estarían recibiendo ya las ayudas. "Han pasado muchas semanas y no vemos ningún movimiento. Creo que al grupo del PSOE le interesa que la declaración se retrase lo máximo posible para poder seguir criticando a la Administración más cercana".

Pep Tur, concejal socialista, ha recordado que en el anterior pleno, el equipo de gobierno se comprometió a tramitar ayudas municipales que todavía no llegan. "Usted sabe perfectamente que esos 500.000 euros se los tenían que gastar sí o sí y que luego el Estado lo pagará. Funciona así. Ustedes tratan de cubrirse las espaldas por no haber puesto en marcha todavía las ayudas", ha criticado Tur.

El concejal socialista ha proseguido con una defensa del Estado, que sí que está en el trabajo que le toca: "Saben perfectamente que la tramitación que se está haciendo está cumpliendo unos parámetros normales. A veces estas declaraciones [de zona catastrófica] se han hecho muy rápidamente porque se ha producido un hecho aislado y en otras ocasiones se tarda más porque se hacen paquetes en diferentes localidades. No estamos ante una tramitación negligente. Ustedes, desde el minuto uno, han tenido todo el apoyo del delegado balear del Gobierno y la dirección insular de Ibiza y Formentera. Pero han venido aquí a enfangar".

25 millones en daños

Minchiotti ha explicado que Vila ya estaba "trabajando en unas bases" de subvenciones, pero que como el Govern da dinero al Consell, será la institución insular la que lo centralice. "Y nosotros ya le hemos dado al Consell el informe de daños [por las tormentas 'Ex Gabrielle' y 'Alice'], cuyo coste se sitúa en torno a los 25 millones de euros"

También ha contraatacado acusando al PSOE de no haber "aportado nada". "Necesitamos esta declaración porque una cosa que se solicita y no se concede, se queda en un cajón. La declaración agiliza trámites, trae dinero y permite actuar con mayor rapidez". También ha acusado a los socialistas de pasearse por los comercios de Vila tras la dana con el delegado del Gobierno (Alfonso Rodríguez) al frente criticando la gestión municipal y de tener un mal "historial" en la tramitación de subvenciones.

El concejal de Vox Luis Fernando Astorri ha indicado que "las ayudas son de vital importancia": "Ojalá lleguen cuanto antes. Hay gente que ha tenido que cerrar sus comercios".

Guadalupe Nauda, de Unidas Podemos, ha apuntado, por su parte: "Lo que queda claro es que han corrido para las ayudas propias del Ayuntamiento, pero para los afectados por la dana, nada. El Consistorio ha tenido tiempo suficiente para tramitar ayudas urgentes y además gobiernan en tres de esas patas como para haber acelerado las ayudas".