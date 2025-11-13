Conoce todo el programa de las fiestas de Forada

Las Fiestas de Forada de 2025 llegan cargadas de actividades para todas las edades, combinando tradición, deporte y cultura. El programa se extiende del 15 de noviembre al 23 de diciembre, un mes de acontecimientos que llenarán de vida las vendes rurales de la localidad de Sant Antoni.

El programa de actividades se ha presentado este jueves con la participación de la regidora de zona de Forada, Pepita Torres, y las vocales de la Asociación de Vesins de Buscastell, Neus Torres y Cate Torres, que han destacado el carácter tradicional y festivo de estas celebraciones. Las tres han querido agradecer el trabajo y la implicación de todas las personas y las entidades que colaboran año tras año para mantener viva esta cita.

Programa de fiestas

El pistoletazo de salida será el sábado 15 de noviembre con la IV Festa Pagesa – Venda de Forada, una jornada de raíces tradicionales con juegos populares, ball pagès, rifas y paella organizada por sa Colla de Buscastell. El día siguiente, domingo 16, se celebrarán el Master Team Kids Agujerea, prueba ciclista infantil, y una salida de marcha nórdica abierta a todo el mundo.

El programa continúa el viernes 21 con una charla sobre la gripe aviar, a la que seguirán distintas actividades familiares y propuestas culturales. Entre ellas, el encuentro Mamis & Papis del 22 de noviembre, un almuerzo de matanzas el día 23 y el XV Festival Folklòric Arrels Vives, que se celebrará el domingo 30 de noviembre. Ese mismo día también está prevista una misa y una comida en homenaje a las personas mayores de la zona.

Programa de fiestas / Ayuntamiento Sant Antoni

El mes de diciembre arrancará con la celebración de los 25 años de sa Colla de Buscastell, que ofrecerá una exposición fotográfica sobre su historia del 5 al 8 de diciembre. El día 6 tendrá lugar una excursión teatralizada a la iglesia de Sant Antoni, seguida de una comida en el restaurante Es Cruce.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, patrona de la capilla de Forada, se celebrará la tradicional misa solemne, seguida de ball pagès. Ese mismo día destacan también la representación teatral “Un viatge regalat”, a cargo del Grup de Teatre des Cubells, y el concierto de Arredefolk, grupo musical ibicenco que fusiona música tradicional con ritmos modernos, manteniendo el espíritu popular y festivo de la cultura de la isla.

Como novedad, el 14 de diciembre se celebrará la Cursa d’Orientació Forada, con recorrido familiar y popular, además de una caminata por es Broll de Buscastell. Las fiestas se cerrarán el 23 de diciembre con el tradicional concurso de salsas de Navidad y bescuit, que pondrá el broche final a más de un mes de actividad festiva.