Chicuelo & Marco Mezquida traen 'Del Alma' a Ibiza dentro del festival Alternatilla Jazz

El Alternatilla Jazz Festival 2025 regresa del 21 de noviembre al 8 de diciembre para dibujar, un año más, un auténtico mapa sonoro entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Fiel a su espíritu itinerante y de proximidad, el festival propone un recorrido jazzístico que late “a pie de isla”, con una programación que combina figuras consolidadas con talentos emergentes y que, en esta edición, mira con especial atención hacia Francia, país invitado.

En total, el certamen ofrecerá 16 conciertos en 16 localizaciones distintas, además de masterclasses y jornadas profesionales, reforzando su vocación de encuentro entre artistas, público y territorio.

Francia, país invitado

En 2025, Alternatilla fija su mirada en Francia con la voluntad de explorar su rico y diverso universo jazzístico. Según han informado desde la organización en un comunicado, la programación busca reflejar ese abanico de estilos y generaciones, desde músicos de trayectoria internacional hasta nuevas voces que están renovando la escena.

El festival quiere propiciar, además, un diálogo constante entre los artistas franceses y los músicos locales y nacionales, subrayando una idea central de su filosofía: "En Alternatilla, el jazz no entiende de fronteras, lo importante es el encuentro. Bajo ese espíritu, el lema 'Vive le Jazz!' funciona como declaración de intenciones y guiño al país invitado".

El cartel de Alternatilla Jazz Festival 2025 se presenta como una metáfora visual del espíritu del festival. En él, una trompeta dorada no lanza notas, sino racimos, recordando que el jazz, como el vino, nace de la tierra, se transforma con paciencia y se disfruta con intensidad.

Desde la organización explican que la elección no es casual. Francia, país invitado, es una de las grandes cunas del vino a nivel mundial, mientras que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera comparten esa misma pasión vinícola. El cartel se convierte así en un puente simbólico entre territorios que se reconocen y celebran a través de la música y la cultura.

La trompeta es, al mismo tiempo, copa y viña, imagen que condensa la idea de que el arte y la vida se entrelazan. La música, como un buen vino, se propone al público con cuerpo, matices y alma. Un recordatorio de que el jazz no solo se escucha: también se saborea.

Ibiza: una noche 'Del Alma' en Can Ventosa

Dentro de este recorrido por las islas, Ibiza tendrá una de sus grandes citas el 4 de diciembre de 2025, a las 20.00 horas, en el Auditorio de Can Ventosa, con el concierto “Del Alma” del trío formado por Chicuelo (guitarra flamenca) & Marco Mezquida (piano), junto a Paco de Mode (percusión).

'Del Alma' (2024) supone el tercer capítulo de una aventura compartida que ha consolidado al trío como una de las propuestas más singulares en el cruce entre jazz, flamenco y lirismo contemporáneo. Más que sumar géneros, su música los atraviesa: dialogan la tradición flamenca, la sensibilidad clásica y un inconfundible aliento mediterráneo.

El concierto propone un viaje que alterna bulerías, rumbas, tanguillos y baladas, en un paisaje sonoro fluido donde el compás actúa como brújula y el silencio se convierte en territorio para la emoción. Cada pieza se presenta casi como una pequeña escena, invitando al público a escuchar “hacia dentro”.

Alternatilla mantiene su carácter de festival itinerante y cercano, con conciertos repartidos por diferentes municipios y espacios de las cuatro islas. La programación se completa con actividades formativas y encuentros profesionales, pensados para fortalecer el tejido musical local y favorecer nuevas colaboraciones.