PSOE y Unidas Podemos tachan de insuficientes las ayudas al alquiler que prevé Vila

PSOE y Unidas Podemos tachan de insuficientes las ayudas al alquiler contempladas por el Ayuntamiento de Ibiza, aprobadas dentro de un paquete de medidas en materia de vivienda al que este jueves el pleno municipal ha dado luz verde. PP, PSOE y Vox han votado a favor y la concejala morada, Guadalupe Nauda, en contra; sin embargo, todos los grupos de la oposición han expresado discrepancias con el PP. Es un convenio de 1.003.156 euros "para impulsar actuaciones de vivienda y que se firmará con el Consell".

Incluye, entre otras medidas, una partida de 250.000 euros para ayudas al alquiler para familias residentes en el municipio que no reciben ninguna prestación de este tipo por parte del Govern. Una cifra que Nauda y Carmen Boned, del PSOE, han criticado por considerarla baja. Además, ambas formaciones de izquierdas hacen hincapié en que esta medida por sí sola no va a solucionar la emergencia habitacional y defienden que Ibiza sea declarada zona tensionada para poder topar los precios del alquiler en base a la ley estatal de vivienda.

"Dar ayudas está muy bien, pero el 22 de diciembre de 2023 lanzaron unas y solo dieron 10 días hábiles para pedirlas, en plenas fiestas de Navidad. En octubre del 2024 trajeron una modificación de unas bases porque tampoco les funcionaron y con estas subvenciones de ahora ya veremos cuándo salen y cuánto dinero son capaces de dar", ha dicho Boned.

El concejal de Vox Luis Fernando Astorri ha señalado que "toda ayuda es positiva", pero ha pedido no centrar las medidas de vivienda solo en los jóvenes, dado que a menudo es una problemática intergeneracional. "Y estas ayudas, puede que sean pocas. Esperamos que el año que viene sean más", ha añadido. Nauda, por su parte, ha recalcado que estos 250.000 euros son en concepto de las ayudas de 2024 y 2025, que hasta ahora no se han dado.

"Ahora su vara de medir es muy diferente"

La concejala Lola Penín, que asumió la cartera de vivienda este pasado septiembre, afirma que mucho dinero de los 500.000 euros en ayudas al alquiler que ofrecía la izquierda en Vila se quedó sin utilizarse: "Miren cuánto se fue a remanente porque no se dieron. Y muchas personas se quedaron fuera". Asimismo, ha echado en cara a la izquierda sus exigencias ahora que no gobierna: "Estamos dando pasos. Hemos cedido terrenos para vivienda protegida y a precio tasado. Estamos trabajando más en dos años y medio que ustedes en ocho. Necesitamos tiempo. Ahora su vara de medir es muy diferente. Las caravanas no se han establecido con nosotros".

"El ejemplo de gestión del patrimonio es esa vivienda que llevaba 25 años okupada", ha añadido Penín, en referencia a otra de las líneas de actuación del convenio aprobado. Ésta prevé "una inversión de 567.320 euros para la rehabilitación de un edificio municipal [el okupado durante 25 años] en la Avenida de la Pau, 3, que se destinará a uso social para jóvenes". El convenio también incluye "185.834 euros a la compra y rehabilitación integral de un edificio en ruinas de la calle de la Verge, 28, para construir cuatro viviendas públicas para jóvenes".

Nauda ha rechazado las acusaciones de "inacción" por su parte y en este sentido ha hecho alusión a su gestión como concejala de Vivienda cuando estaba en el Ayuntamiento de Sant Josep: "Todos los años sacaba una partida más elevada que esta en un municipio con menos habitantes y lo ponía en presupuesto, mientras ustedes esperan a que el Consell les salve la papeleta". En su turno de réplica, Penín ha contraatacado con el desalojo de los Don Pepe: "Son propietarios que igual no querían ayudas, sino un permiso para rehabilitar sus viviendas y seguir pagando sus hipotecas". Nauda, fuera de micros, le ha dicho que eso era una cuestión de Urbanismo. "A ver si se centra...", se le ha oído decir a Nauda.

Al mismo tiempo, Nauda defiende que las ayudas no son una solución para la crisis de vivienda: "Declaren Ibiza como zona tensionada y limiten los precios. Con ayudas no lo solucionamos todo. Al final desde la administración continuamos fomentando, entiendo que es porque no queda otra, que el especulador cobre la barbaridad que pide por alquilar un piso". La concejala de Vivienda del PP ha rechazado la declaración de zona tensionada, al sostener que "provoca la retirada de vivienda residencial".