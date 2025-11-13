Arden dos vehículos eléctricos en el puerto de Ibiza
Un pequeño camión y una moto se incendiaron la noche del miércoles
Un pequeño camión y una moto eléctrica se incendiaron la noche de este miércoles en el puerto de Ibiza. El servicio de Emergencias 112 recibió tres llamadas que alertaban de los hechos y dieron aviso a los bomberos a las 22.25 horas. El fuego se inició en el dique Roro, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos. Seis bomberos se desplazaron hasta el puerto en dos vehículos.
Al principio no se sabía si el fuego provenía de un barco o de unos contenedores. Finalmente, los bomberos constataron que se trataba de dos vehículos eléctricos y que las llamas habían afectado también a dos contenedores de un barco que estaba al lado.
La Policía Portuaria se encontraba en el lugar de los hechos. Al ser de noche, no había gente, por lo que no hubo que lamentar daños personales.
Estos vehículos tienen un acceso muy complicado a sus baterías, lo que dificulta su extinción, explican desde el Parque Insular de Bomberos. El fuego se dio por extinguido a la media noche.
