Anthony Gofer exhibe algunas de las joyas de su colección de arte

Hace más de 25 años que a Anthony Gofer (Anna, 1958) le picó el gusanillo del coleccionismo y tenía ganas ya de mostrar esa faceta al público, que lo conoce, sobre todo como pintor y escultor. Con esa voluntad ha montado ‘Museum art’, una diminuta muestra de su colección privada de arte y otros objetos, que se inaugura esta tarde, a las 18 horas, en Can Portmany, en Sant Rafel.

El artista valenciano afincado en Eivissa ha convertido el espacio cultural en «un pequeño museo de arte» en el que se pueden admirar originales y copias de obras de distintos artistas creadas entre el siglo XV y el XX. «Las reproducciones se realizaron en los siglo XVIII, XIX y XX», apunta Gofer, que ha ejercido de comisario.

Las piezas que exhibe, entre las que hay pinturas y esculturas, las ha adquirido «en subastas, tiendas de anticuario y en lugares públicos de venta de arte» y, en algunos casos, debido al deterioro, ha tenido que restaurarlas y enmarcarlas.

De las piezas que ha seleccionado, la joya de la corona para Gofer es una copia, realizada «en el XVIII o a principios del XIX», de una conocida obra de Leonardo da Vinci, ‘La dama del armiño’, cuyo original se exhibe en el Museo Czartoryski de Cracovia.

Otra de las piezas destacadas de la exposición es un retrato del pintor italiano Tiziano, que le habría hecho otro artista en el siglo XVI.

El arte como «vitamina»

Se trata de la última adquisición de Gofer, que está investigando si el cuadro es «el auténtico o es una reproducción». «Busco información de cada obra que adquiero, la estudio y la catalogo», explica el polifacético creador, que prefiere no entrar en más detalles sobre el contenido y las dimensiones de su colección privada.

Gofer se define como «un enamorado del arte» para el que el coleccionismo, además de «un capricho caro», es «una vitamina».

Tras esta muestra, que se podrá visitar hasta el 20 de noviembre todos los días, de 17.30 a 20 horas, el artista valenciano no descarta organizar más con obras de su colección.

‘Museum art’ es la segunda exposición que comisaría Gofer, que como creador ha participado ya «en casi setenta exhibiciones individuales y colectivas en Balears y en la Península».