Abstracción, naturaleza y color en estado puro

La abstracción, la inspiración en la naturaleza, la utilización de distintas materias, el uso del color y, por encima de todo, la amistad han unido a Marga Guasch y a Carmen Liberal en ‘Matèria i Forma’, la exposición que se inaugura hoy a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza.

Marga Guasch, historiadora del arte y conservadora de patrimonio histórico, y Carmen Liberal, Licenciada en Bellas Artes, trabajan la abstracción desde lenguajes plásticos diferentes.

Carmen Liberal utiliza el collage y el color con una visión personal de la composición y la forma. El uso de acrílicos, diferentes papeles como el vegetal, cartón, granos de cemento, polvo de mármol y acetatos flexibles crean, intervenidos, un mundo visual luminoso. Marga Guasch, por su parte, usa diferentes materiales, desde pan de cobre, papel, tejidos, arena o granos de cuarzo procedentes de las construcción, lacas, pan de oro y de plata que vienen de su trabajo como restauradora de muebles y marcos nobles o cal y esparto, que se usan en la arquitectura tradicional. Todos ellos, para generar composiciones orgánicas de gran colorido inspiradas en la naturaleza que la rodea. Con estos elementos realiza obras matéricas que cubre con diversas capas de color.

Las dos artistas aman el color. En la obra de Liberal destacan los azules, amarillos y naranjas, una gama de colores un poco intensa. También Guasch utiliza capas cromáticas para cubrir sus grandes obras matéricas. Aunque Carmen Liberal no tiene una fuente de creación única —«me inspira todo», dice—, sí se basa en la naturaleza a la hora de concebir sus obras.

Sin embargo, Marga Guasch se siente más conectada con el mundo natural y muy a menudo con el agua: fondos del mar pitiuso, cuevas marinas o estanques de sal de ses Salines son las referencias, junto a la arquitectura tradicional y sus paredes agrietadas por las múltiples capas de cal, en las que la artista se inspira.

No es la primera vez que las dos artistas exponen juntas. De hecho, actualmente forman parte de la exposición colectiva ‘Les Poesies dels Baleàrics’, junto a otros artistas de Balears, que se exhibe en la sala Taller Turia de Denia, con la colaboración del Govern Balear, la Fundación Baleària y la asociación Art amb B (Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo de Balears), cuyo comisario es Antoni Torres.

Carmen Liberal nació en Navarra y vive desde hace más de 20 años en Eivissa, donde desarrolla su trabajo pictórico y docente. Actualmente es profesora en el instituto Sa Colomina. En 2021 ganó el premi Vuit d’Agost de Pintura del Consell de Eivissa con la obra titulada ‘Emprendada’ (ex aequo con Josefina Torres Riera). Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Navarra, País Vasco, Eivissa, Mallorca, Alicante y Galicia, así como ilustraciones para publicaciones infantiles y de literatura.

Marga Guasch es ibicenca, de Santa Eulària, y a lo largo de su trayectoria ha recibido el tercer premio de la revista ArtGuide en 2021. Además de exponer en distintos espacios de Balears y de la Península ha realizado y ejecutado el proyecto de la fachada de un restaurante en Sant Antoni, ha participado en proyectos solidarios y también ha ilustrado un libro de relatos sobre Eivissa.

‘Matèria i Forma’ permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de noviembre en horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita.

Durante los días de la exposición Carmen Liberal llevará a sus alumnos del instituto sa Colomina a visitar la muestra para que puedan apreciar cómo trabaja fuera del aula y para que vean también las obras de Marga Guasch.

‘Matèria i Forma’

Lugar: Club Diario de Ibiza.

Inaguración: Hoy jueves, 13 de noviembre a las 19 horas.