Estos son los 22 jefes de servicios del hospital de Ibiza que denuncian la "situación de crisis"

Lamentan la dimisión de la directora médica del Área de Salud pitiusa, Sausan Sayed, y el subdirector quirúrgico, Manuel Deiros, y apuntan directamente a diferencias con la gerencia. Así es la carta que un total de 22 jefes y coordiandores de servicios del Hospital Can Misses han enviado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director del Ib-Salut, Javier Ureña.

En la misiva, los 22 médicos destacan la labor que durante dos años han desarrollado estos dos profesionales, que accedieron a la dirección de la gerencia sanitaria del área de Salud pitiusa hace dos años, cuando, tras el cambio de legislatura, la nueva consellera balear de Salud, Manuela García Romero, colocó al frente del área a Enrique Garcerán.

Sus renuncias no han sido las primeras, ya que unos meses antes, en abril, Ana María Ribas Ahumada, directora de Enfermería del Área de Salud, también renunció alegando motivos personales. También han abandonado sus cargos en los últimos meses la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Ana María Jiménez, y el pasado mes de diciembre, la subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Costa. A ellas se suma ahora, por motivos personales, la de Sara Navarro, subdirectora médica de Atención Primaria.

«El Área de Salud afronta una nueva situación de inestabilidad e incertidumbre en su futuro próximo que deseamos se solucione de la manera más beneficiosa para el interés general», comienza la carta, que continúa: «Lo que para el Área de Salud puede ser una situación de inestabilidad, para los trabajadores que formamos parte de ella y que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Sausan y Manel, supone una pérdida inestimable y una verdadera situación de crisis ante la que queremos manifestar nuestra preocupación".

Los 22 firmantes de la carta

La carta la firman los siguientes jefes y coordinadores de servicios del Área de Salud: