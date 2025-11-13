Más de 20 jefes de servicio de Can Misses alertan de la «situación de crisis»

«Lo que para el Área de Salud puede ser una situación de inestabilidad, para los trabajadores que formamos parte de ella y que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Sausan y Manel, supone una pérdida inestimable y una verdadera situación de crisis ante la que queremos manifestar nuestra preocupación y nuestro más sincero apoyo a ambos». Es uno de los párrafos de la carta que un total de 22 jefes y coordinadores de servicios del Área de Salud de Ibiza y Formentera han dirigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens; el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, y el director asistencial, noticia que adelantó Noudiari.

La misiva la remitieron el pasado 27 de octubre, un mes después de que la directora médica del Área de Salud pitiusa, Sausan Sayed, y el sundirector quirúrgico, Manuel Deiros, comunicaran que abandonaban sus cargos en la dirección de Can Misses tras dos años. Ambos los asumieron en verano de 2023, con el cambio de legislatura y el nombramiento, como gerente, de Enrique Garcerán. Sus dimisiones no eran las primeras, ya que unos meses antes, en abril, Ana María Ribas Ahumada, directora de Enfermería del Área de Salud, también renunció alegando motivos personales. También han abandonado sus cargos en los últimos meses la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Ana María Jiménez, y el pasado mes de diciembre, la subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Costa.

«El Área de Salud afronta una nueva situación de inestabilidad e incertidumbre en su futuro próximo que deseamos se solucione de la manera más beneficiosa para el interés general», comenzaba la carta, que se centraba especialmente en la marcha de Sayed y Deiros. Ésta, sin embargo, aún no se ha producido, ya que los dos profesionales dieron tres meses de plazo a la gerencia para que pudiera reemplazarlos.

Los 22 firmantes de la carta La carta la firman los siguientes jefes y coordinadores de servicios del Área de Salud: Álvaro de Astorza (Neumología), Cassandra Puig (Nefrología), Raquel Bernal (Neurología), Juan Antonio Lucero (Digestivo), Orlo R. M. Moya (Anatomía Patológica), José María Roselló (Cirugía Vascular), Francisco Cuesta (Radiología), Juan Marí (Otorrinolaringología), Alba Quesada (Reumatología), José Guimerá (Traumatología), Rodolfo F. Moreno (Ginecología), José Antonio (Farmacia), Eladio J. Losada (Endocrinología), Mario García (Hospitalización a Domicilio), Ainhoa Placer (Cirugía Plástica), Pedro Fernández (Medicina Interna), Andrés S. Palacios (Dermatología), Emilia Moreno (Laboratorio), Cristina Merino (Pisquiatría), F. Javier Vercher (Hematología), Carlos Rodríguez (Oncología) y Magdalena M. Memoli (Cardiología).

«Desde un estricto punto de vista profesional, tanto Manel como Sausan han demostrado, durante estos dos años, una dedicación, interés y profesionalidad admirables, trabajando en los distintos servicios con paciencia, sentido común y mano izquierda, aportando soluciones a conflictos enquistados en el Área de Salud desde hace años», indica la carta , que critica: «algo que, desgraciadamente, no es extensible al resto del equipo directivo».

En este sentido, señalan que en momentos difíciles y de tensión «otras voces presentaban imposición, intransigencia y una clara falta de empatía». Aunque no detallan nombres, insisten en esta idea: «Otros miembros del equipo directivo, en ocasiones apostaban por medidas unilaterales, sin consenso, a veces apresuradas y con falta de asesoramiento». Esto, hacen hincapié, se contrapone a la actitud de Sayed y Deiros: «El respeto profesional, el liderazgo, se gana, no se impone, y ellos, claramente, se lo han ganado».

Los 22 jefes y coordinadores de servicio piden a la gerencia que analice «cuáles han sido los problemas» que han llevado a la dimisión de los profesionales y valoren «todas las posibles opciones para solucionarla». «Cuando dos trabajadores entregados, válidos y dedicados, cuyo trabajo y resultados hablan por ellos, presentan una dimisión conjunta por conflictos internos debe prestarse especial atención a dichos conflictos, no menospreciarlos o banalizarlos», concluye la misiva.