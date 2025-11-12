Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera

Tras varios días de estabilidad y cielos despejados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé el regreso de las lluvias a Ibiza y Formentera a partir del domingo 16 de noviembre, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 80%, mientras que el lunes 17 se mantendrá en torno al 55%. La Aemet no mantiene avisos meteorológicos activos para Ibiza y Formentera en los próximos días pese a la llegada de la borrasca 'Claudia'.

Hasta entonces, la semana transcurrirá con tiempo mayoritariamente soleado. El miércoles 12 y el jueves 13 los cielos estarán despejados y las temperaturas oscilarán entre mínimas de 13-14 grados y máximas de 22-23, con vientos suaves del sureste y un índice ultravioleta moderado.

El viernes 14 se espera un aumento de la nubosidad, especialmente durante la mañana, con un 25% de probabilidad de lluvia, que descenderá ligeramente por la tarde. El sábado 15 continuará con intervalos nubosos y un riesgo de precipitación del 20%, con temperaturas máximas de 22 grados.

A partir del domingo, el cambio será más notable: los cielos se cubrirán y se espera la llegada de lluvias generalizadas, que podrían prolongarse durante el inicio de la próxima semana.

En cuanto al viento, soplará del sur y suroeste con rachas moderadas, alcanzando hasta 30 km/h en las jornadas del viernes y domingo.

En la jornada de este martes se registaron máximas de hasta 23 grados y mínimas de 8 grados en Sant Joan.