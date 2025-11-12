Santa Eulària finaliza el programa SOIB Reactiva 2024 tras nueve meses de formación y empleo
Doce personas trabajaron en distintos departamentos municipales
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto fin al proyecto 'SOIB Reactiva 2024', con el que 12 personas han trabajado durante nueve meses en distintos departamentos municipales y adquirido experiencia profesional y nuevas competencias para mejorar su empleabilidad.
La alcaldesa Carmen Ferrer y el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur, acompañados por los técnicos del SOIB de la oficina de Santa Eulària, despidieron a los participantes en un acto en el que destacaron la implicación, profesionalidad y contribución al éxito del programa, ha destacado en una nota el Consistorio.
El proyecto se ha desarrollado en dos líneas de actuación. La Línea 1 estaba destinada a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años con estudios básicos y beneficiarios de Garantía Juvenil. La Línea 2 se dirigía a personas mayores de 30 años, preferentemente en situación de desempleo de larga duración.
Entre los contratados hubo cinco operarios y una operaria de mantenimiento, una bedela, tres auxiliares administrativas y dos personas del área de limpieza, que se incorporaron a los departamentos de Servicios Generales, Ocupación y Formación, Servicios Sociales y Comercio.
Presupuesto
El programa, promovido por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y financiado con fondos de la Unión Europea (FSE+), ha contado con un presupuesto total de 278.115,56 euros, de los cuales 202.072,26 euros proceden de la subvención del SOIB y el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
Ferrer ha subrayado que este tipo de iniciativas son "fundamentales para ofrecer oportunidades laborales y favorecer la inserción profesional de las personas desempleadas".
