Santa Eulària finaliza el programa SOIB Reactiva 2024 tras nueve meses de formación y empleo

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto fin al proyecto 'SOIB Reactiva 2024', con el que 12 personas han trabajado durante nueve meses en distintos departamentos municipales y adquirido experiencia profesional y nuevas competencias para mejorar su empleabilidad.

La alcaldesa Carmen Ferrer y el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur, acompañados por los técnicos del SOIB de la oficina de Santa Eulària, despidieron a los participantes en un acto en el que destacaron la implicación, profesionalidad y contribución al éxito del programa, ha destacado en una nota el Consistorio.

El proyecto se ha desarrollado en dos líneas de actuación. La Línea 1 estaba destinada a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años con estudios básicos y beneficiarios de Garantía Juvenil. La Línea 2 se dirigía a personas mayores de 30 años, preferentemente en situación de desempleo de larga duración.

Entre los contratados hubo cinco operarios y una operaria de mantenimiento, una bedela, tres auxiliares administrativas y dos personas del área de limpieza, que se incorporaron a los departamentos de Servicios Generales, Ocupación y Formación, Servicios Sociales y Comercio.

Presupuesto

El programa, promovido por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y financiado con fondos de la Unión Europea (FSE+), ha contado con un presupuesto total de 278.115,56 euros, de los cuales 202.072,26 euros proceden de la subvención del SOIB y el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Ferrer ha subrayado que este tipo de iniciativas son "fundamentales para ofrecer oportunidades laborales y favorecer la inserción profesional de las personas desempleadas".