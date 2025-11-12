Santa Eulària clausura el programa ‘SOIB Reactiva 2024’ tras nueve meses de empleo y formación

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto fin al proyecto ‘SOIB Reactiva 2024’ con un acto de despedida a las doce personas trabajadoras que, durante nueve meses, han reforzado distintos departamentos municipales. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la alcaldesa, Carmen Ferrer, y el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur, acompañados por el personal técnico del SOIB de la oficina de Santa Eulària, trasladaron su agradecimiento por la implicación, profesionalidad y contribución de las personas participantes al buen funcionamiento de los servicios públicos.

Programa 'SOIB Reacitva'

El programa se ha estructurado en dos líneas: la Línea 1, dirigida a jóvenes desempleados (mayores de 16 y menores de 30 años) con estudios básicos obligatorios como máximo y beneficiarios de Garantía Juvenil y la Línea 2, destinada a personas de 30 años o más, preferentemente en desempleo de larga duración.

El objetivo ha sido facilitar experiencia profesional y consolidar competencias para mejorar la empleabilidad y favorecer una inserción laboral continuada y de calidad.

En total se incorporaron cinco operarios y una operaria de mantenimiento, una bedela, tres auxiliares administrativas y un operario y una operaria de limpieza. Estas personas han desarrollado su labor en los departamentos de Servicios Generales, Ocupación y Formación, Servicios Sociales y Comercio.

Las contrataciones han sido promovidas por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y han contado con financiación de la Unión Europea (FSE+). El presupuesto de ejecución del proyecto asciende a 278.115,56 euros, de los cuales 202.072,26 euros corresponden a la subvención del SOIB; el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Desde el Consistorio se ha destacado que la iniciativa ha permitido reforzar la atención municipal y, al mismo tiempo, ofrecer a las personas participantes un trampolín hacia nuevas oportunidades laborales.