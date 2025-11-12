Santa Eulària clausura el programa ‘SOIB Reactiva 2024’ tras nueve meses de empleo y formación
En la iniciativa han participado doce personas que han trabajado en distintos departamentos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto fin al proyecto ‘SOIB Reactiva 2024’ con un acto de despedida a las doce personas trabajadoras que, durante nueve meses, han reforzado distintos departamentos municipales. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la alcaldesa, Carmen Ferrer, y el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur, acompañados por el personal técnico del SOIB de la oficina de Santa Eulària, trasladaron su agradecimiento por la implicación, profesionalidad y contribución de las personas participantes al buen funcionamiento de los servicios públicos.
Programa 'SOIB Reacitva'
El programa se ha estructurado en dos líneas: la Línea 1, dirigida a jóvenes desempleados (mayores de 16 y menores de 30 años) con estudios básicos obligatorios como máximo y beneficiarios de Garantía Juvenil y la Línea 2, destinada a personas de 30 años o más, preferentemente en desempleo de larga duración.
El objetivo ha sido facilitar experiencia profesional y consolidar competencias para mejorar la empleabilidad y favorecer una inserción laboral continuada y de calidad.
En total se incorporaron cinco operarios y una operaria de mantenimiento, una bedela, tres auxiliares administrativas y un operario y una operaria de limpieza. Estas personas han desarrollado su labor en los departamentos de Servicios Generales, Ocupación y Formación, Servicios Sociales y Comercio.
Las contrataciones han sido promovidas por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y han contado con financiación de la Unión Europea (FSE+). El presupuesto de ejecución del proyecto asciende a 278.115,56 euros, de los cuales 202.072,26 euros corresponden a la subvención del SOIB; el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
Desde el Consistorio se ha destacado que la iniciativa ha permitido reforzar la atención municipal y, al mismo tiempo, ofrecer a las personas participantes un trampolín hacia nuevas oportunidades laborales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»