Santa Eulària celebra el cuarto de siglo de su Escuela de Música con un concierto muy especial

El próximo 15 de noviembre, a las 18.30 horas, el Palacio de Congresos de Ibiza acogerá la Gala 25 aniversario de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària. Enmarcado dentro del tradicional concierto de Santa Cecilia, este recital será el colofón a una serie de actos que se han ido celebrando durante todo el año.

El acto servirá a la Escuela para presentar en exclusiva el disco conmemorativo grabado en la Escuela de Música por su cuarto de siglo de vida. "El disco, que contiene seis piezas, está vinculado a Santa Eulària y a Ibiza. Las composiciones musicales hablan de tradiciones, paisajes y de historias de su gente. A la vez, este recopilatorio quiere ser un homenaje a todas las personas que, a lo largo de estos 25 años, han formado parte de la Escuela Municipal y de su Banda. El disco se grabó durante los meses de febrero a julio con la participación de 85 músicos de todas las edades. Además, este recopilatorio cuenta con la colaboración del Coro Infantil de la Escuela de Música y el Coro Parroquial de Santa Eulària", explica una nota del Ayuntamiento de Santa Eulària.

La gala contará con dos partes. La primera parte del concierto irá a cargo de la Banda Juvenil, con 30 integrantes, dirigidos por Quico Martínez Florencio, que interpretarán las piezas ‘Mystic Legend’ de Anne McGinty, ‘Colors of the Wind’, de Alan Menken, con los arreglos de John Higgins, y el ‘El Barberillo de Lavapiés’, de Francisco A. Barbieri y con los arreglos de Quico Martinez. La segunda parte del festival correrá a cargo de los 85 miembros de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària dirigida por el maestro Frank J. Cogollos Martínez. La banda interpretará las piezas 'Sáez' y 'Gálvez, Jaime' y, en primicia, el pasodoble 'Santa Eulària des Riu' (un encargo del Ayuntamiento a Cogollos por el 25 cumpleaños). El final del espectáculo llegará con la obra 'Xacota', de Bartomeu Tur. Esta emotiva pieza la interpretarán junto con los 40 integrantes del Coro Parroquial de Santa Eulària¨.

Un año lleno de actividad

Durante este 2025 la Escuela Municipal de Santa Eulària ha celebrado los 25 años de historia de la institución con varios actos. Uno de ellos ha sido la realización de microconciertos con los distintos conjuntos instrumentales de la Escuela en los puntos más emblemáticos del patrimonio del municipio, tales como Can n’Andreu des Trull o en el Museo Etnográfico de Can Ros y en la sala de exposiciones de la calle Sant Jaume. Durante los próximos meses, los conjuntos instrumentales acudirán también a Can Planetes.

Pero, sin duda, el acto más destacado de celebración tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, cuando la Banda Municipal desfiló en Disneyland París ante 25.000 personas. A modo de preestreno y pasando por delante del mágico castillo de Disneyland París, sonó ‘Santa Eulària des Riu’ delante de miles de personas. Un momento histórico para los 73 músicos de diferentes edades que se desplazaron a la capital francesa para promocionar Santa Eulària como destino familiar y cultural. Un hito histórico que pone en valor el trabajo de los profesores y personal que trabaja en la Escuela Municipal.

Para poder actuar en Disneyland París, la Banda Municipal pasó un proceso de preselección cumpliendo una serie de requisitos para poder desfilar en este ‘escenario’ tan especial.