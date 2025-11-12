Sant Antoni no planea "acciones concretas" para frenar las muertes de turistas por precipitación tras un verano negro

El Ayuntamiento de Sant Antoni no se plantea "acciones concretas" para tratar de paliar las muertes por precipitación después de un verano negro en el que al menos cinco turistas han fallecido por este motivo en el municipio.

Así lo comentó el alcalde, Marcos Serra, tras la celebración este miércoles de la Junta de Seguridad Local, en la que las autoridades municipales se reunieron con los mandos de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil para realizar un "balance positivo" de la temporada turística.

"Con acciones concretas, no. Aún no tenemos nada concreto, pero de cara al año que viene haremos algo para que el Consulado británico informe en origen. Queremos intentar que la gente que viene aquí sea más consciente de lo que pueda hacer y lo que no", destacó Serra ante la prensa en el Ayuntamiento, en referencia a vídeos promocionales que planean elaborar.

El alcalde subrayó que la semana pasada, durante la celebración en Londres del congreso turístico World Travel Market, Sant Antoni trató de promocionarse como "un destino de turismo gastronómico, cultural y deportivo", ya que "el ocio ya lo venden las propias discotecas y el Ayuntamiento no suele enfocarse en esta idea".

"También tenemos mucho trato con el cónsul británico, que suele visitarnos anualmente. Ellos también hacen sus campañas para avisar [a los turistas británicos] del peligro de que sufran un accidente, como ocurre demasiadas veces. Sí que creemos que es un trabajo que hay que hacer en origen porque no todo vale ni Sant Antoni ni en Ibiza. Que sepan que aquí cada vez se persiguen más los actos delictivos y que no vamos a permitirlo todo", advirtió.

De igual modo, también quiso subrayar que "San Antonio está cambiando" y que el municipio ha hecho "un gran esfuerzo tanto en infraestructuras como en promoción turística para intentar atraer a un turismo diferente".

Investigaciones policiales abiertas

Serra compareció junto a la directora insular de la Administración General del Estado, Raquel Guasch, con la que escenificó una buena sintonía casi inexistente en verano, cuando el Ayuntamiento reclamó a la Dirección Insular los resultados de las analíticas toxicológicas practicadas durante las autopsias de los cinco turistas fallecidos tras caer el vacío, tres de ellos en el hotel Ibiza Rocks.

"La Dirección Insular no tiene estos informes. Lo que hicimos fue comunicar al Ayuntamiento que lo que debían hacer era ponerse en contacto con los poderes judiciales, ya que son quienes pueden determinar si esos datos tienen que estar en posesión o no del Ayuntamiento", expuso Guasch.

Además, confirmó que en la Junta Local de Seguridad de este miércoles ni siquiera se llegó a hablar de las muertes de precipitados, y añadió que "es una cuestión que se ha abordado de otras maneras durante el verano". "Evidentemente, hay que lamentar estas muertes. Hay investigaciones policiales que están bajo tutela judicial y hay que ser muy prudentes", dijo.

Al igual que Serra, Guasch opinó que "la prevención" con este asunto "quizás debería hacerse en origen porque los jóvenes vienen a Ibiza a pasárselo bien". "Pero con este 'pasárselo bien' de consumir no sabemos exactamente qué. Deberíamos actuar en origen para que la imagen que se tiene del ocio en Ibiza vaya cambiando", zanjó.