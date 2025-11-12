'23kg. Històries de dones que sostenen la vida', una reflexión sobre las mujeres migrantes y cuidadoras

El próximo 14 de noviembre a las 19.30 horas, la Sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza acogerá la representación de '23kg. Històries de dones que sostenen la vida', una propuesta de microteatro impulsada por el Fons Pitiús de Cooperació en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La pieza, interpretada por la compañía Hermanas Picohueso, aborda las barreras sociales e institucionales y las violencias racistas, de género y de clase que enfrentan las mujeres migrantes que trabajan en el cuidado y el hogar. "Inspirada en el documental 'Cuidant-nos', realizado por la asociación Andiara a partir de testimonios reales, la obra pone voz a historias invisibilizadas que sostienen la vida cotidiana desde los márgenes", detalla una nota del Fons Pitiús de Cooperació.

Tras la representación, se celebrará un coloquio con la participación de las integrantes de la compañía teatral y de Abril Iriani, cofundadora de Andiara, para dialogar sobre los temas que plantea la obra.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Además, quienes asistan podrán visitar la exposición 'Històries de migracions: Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada', también promovida por el Fons Pitiús de Cooperació, que permanecerá en la Sala Refectori hasta el 27 de noviembre.