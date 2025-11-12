El PSOE exige mantenimiento real y más plazas en los aparcamientos disuasorios de Ibiza

El PSOE de Ibiza ha denunciado "el estado deplorable” de los aparcamientos disuasorios de la ciudad y la falta de planificación y gestión del actual equipo de gobierno municipal.

Los socialistas ponen como ejemplo el aparcamiento del barrio de Can Misses, “arreglado” hace unos días tras meses de quejas vecinales y después de quedar prácticamente inservible por las inundaciones de las últimas tormentas. “El resultado ha sido efímero”, con baches, agua estancada y falta de mantenimiento de nuevo a la vista, señalan en un comunicado.

Un agujero lleno de barro en un parking disuasorio de Ibiza / PSOE

Para el PSOE, este episodio “refleja una vez más la ineficacia del gobierno de Triguero” para garantizar servicios básicos que faciliten la movilidad y el día a día de los vecinos. “En lugar de cuidar y potenciar los aparcamientos disuasorios, se degradan por falta de mantenimiento”, subrayan.

Cierre por la Fira de Nadal y pérdida de miles de plazas

Los socialistas critican además que el Ayuntamiento de Ibiza haya anunciado el cierre de otro aparcamiento para instalar la Fira de Nadal, lo que supondrá la pérdida de miles de plazas. Aunque el Consistorio afirma que habilitará un estacionamiento alternativo, el PSOE denuncia que “se desconoce la capacidad y la ubicación” de ese nuevo espacio. “Es un despropósito que se repite los dos últimos años: lejos de ampliar la oferta, se reduce y se agravan las dificultades de aparcamiento”, apuntan.

En este sentrido, el grupo socialista recuerda que los aparcamientos disuasorios son “esenciales para reducir el tráfico en el centro y mejorar la calidad de vida” de los miles de residentes y personas que a diario se desplazan a Ibiza por motivos laborales o gestiones. “En lugar de utilizarlos para su función principal, se emplean para fines ajenos o se dejan en mal estado”, denuncian.

El PSOE reclama al equipo de gobierno una actuación inmediata y planificada que incluya: mantenimiento real y constante, creación de nuevas plazas y una política de movilidad centrada en la ciudadanía, y no en “los titulares de prensa”. “Mientras tanto”, concluyen, “los vecinos de Ibiza siguen dando vueltas interminables para encontrar sitio; la paciencia se agota, y con razón.”