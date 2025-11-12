El PSOE denuncia la "nefasta gestión" del Ayuntamiento de Santa Eulària ante la huelga indefinida del servicio de recogida de basuras

El anuncio de una huelga indefinida este martes por parte de los trabajadores del servicio de recogida de residuos en Santa Eulària ha reavivado las críticas del PSOE al equipo de gobierno municipal, al que acusa de una "nefasta gestión". Según los socialistas, la situación "ha derivado en un deterioro progresivo del servicio".

El portavoz socialista, Alan Ripoll, lamenta en una nota que "un servicio esencial como la recogida de basuras y la limpieza, en un municipio que siempre había sido ejemplo de limpieza en la isla, se ha convertido en un auténtico desastre". Ripoll ha pedido a la alcaldesa, Carmen Ferrer, que asuma su responsabilidad y actúe de inmediato para resolver este conflicto laboral y garantizar el correcto funcionamiento de la recogida de resiudos y la limpieza de las calles y las playas.

Según el PSOE, "la asamblea de trabajadores ha denunciado errores continuos en las nóminas, el incumplimiento del pago que debía abonarse en octubre y el mal estado de la flota de vehículos, ya que no se han incorporado todos los camiones nuevos previstos en el contrato". Esta situación, sostienen, "está provocando condiciones laborales precarias y que diferentes fracciones de residuos, como el vidrio, los envases e incluso la basura orgánica, queden sin recoger durante días".

Los socialistas también recuerdan que el Ayuntamiento "sigue incumpliendo la implantación de la recogida de materia orgánica, obligatoria desde julio de 2022 según la Ley 7/2022, lo que podría acarrear sanciones al municipio". Además, aseguran que persisten deficiencias en los puntos de recogida, con contenedores rotos y la ausencia de fracciones selectivas.

La formación denuncia que la crisis del servicio municipal de limpieza "se agrava cada día tras meses de quejas vecinales y continuas incidencias". También señalan el retraso de más de cinco años en la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza respecto a la finalización del anterior.

En el pleno del mes de octubre, el Grupo Socialista de Santa Eulària ya presentó una moción de reprobación contra la concejala responsable del área, Mónica Madrid, a quien acusan de haber "abandonado a los trabajadores y a la ciudadanía" con la connivencia de la alcaldesa.

"El problema no está en Bruselas ni en Madrid, sino en cómo se gestiona el día a día desde el Ayuntamiento", afirmó Ripoll, quien añadió que "no se puede exigir un mayor esfuerzo económico a los vecinos mientras la calidad del servicio empeora y se vulneran los derechos de trabajadores y ciudadanos".