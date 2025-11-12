El primer tanatorio público de la isla de Ibiza se inaugura este jueves

Santa Eulària inaugura este jueves el primer tanatorio de titularidad municipal de la isla de Ibiza, tal y como ha avanzado el Ayuntamiento. La presentación se llevará a cabo a las 13 horas. Poco antes de Tots Sants el Consistorio ya avanzaba a este diario que tenía previsto abrir "en breve" este espacio, que será de gestión privada. "Santa Eulària tendrá el primer tanatorio público de la isla de Ibiza", destaca el Ayuntamiento.

Está previsto que al acto asistan, al menos, la alcaldesa Carmen Ferrer; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el consejero delegado del Grup VFV (Aurens), Josep Ventura.

El tanatorio, ubicado en la zona de Cas Llaurador, cuenta con "tres salas de velatorio, una sala multiconfesional con capacidad para 90 personas y 52 plazas de aparcamiento", detalla el equipo de gobierno municipal. En el acto de presentación del inicio de las obras, en marzo de 2021, se dijo que la previsión era tenerlo listo en invierno de 2021-2022, y así fue, pero se detectaron «deficiencias» que tuvieron que subsanarse. "Los retrasos son atribuibles a diferentes circunstancias, pero son fortuitos del momento. No hay una voluntad de dilación, y se ha explicado con máxima transparencia y rigor por parte de todos", expresó la alcaldesa, Carmen Ferrer, en el pleno municipal de julio de 2025.