Pillan a una motorista que circulaba con el casco puesto al revés en Ibiza
La Policía Local utiliza esta anécdota para reforzar su mensaje de concienciación sobre el uso de elementos de seguridad
La Policía Local de Ibiza ha informado en sus redes sociales de una curiosa intervención ocurrida esta semana, cuando los agentes pararon a una motorista que circulaba con el casco puesto al revés.
“Cuando las prisas te juegan una mala pasada...”, comienza el mensaje publicado por el cuerpo policial, que reconoce que la situación “sacó una sonrisa”, pero también sirvió para recordar la importancia de usar correctamente los elementos de seguridad.
Los agentes han subrayado que el casco no es un accesorio, sino un elemento vital para la protección del motorista, y que debe ir siempre bien colocado y abrochado. Además, han insistido en que la atención al conducir salva vidas, mientras que las distracciones pueden tener consecuencias graves.
El incidente, pese a su tono anecdótico, ha servido a la Policía Local para reforzar su mensaje de concienciación sobre la seguridad vial en la isla.
