Con pasamontañas y bridas para esposar a la víctima: así fue el violento robo en Sant Antoni

El robo violento sufrido hace dos semanas por una señora mayor en Sant Antoni fue cometido por sujetos que sabían perfectamente lo que hacían, al menos a tenor de su forma de actuar para consumar el delito.

Ni siquiera necesitaron el amparo de la oscuridad para actuar, ya que todavía era de día cuando asaltaron a su víctima en la calle Menéndez Pidal, concretamente en el tramo situado entre las calles Londres y Ramón y Cajal.

Al menos dos individuos cometieron este robo para el que se pertrecharon a conciencia, ya que iban ataviados con pasamontañas y llevaban consigo bridas con las que esposaron a la mujer después de meterla a empujones y por sorpresa en la vivienda donde habitualmente da clases de repaso a estudiantes.

Una vez sometida por los delincuentes, la víctima, de unos 65 años, también fue golpeada en la cara y el cuerpo para que revelara dónde tenía cualquier objeto de valor que le pudiera ser arrebatado, como así ocurrió finalmente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que por ahora no ha culminado en ninguna detención. Además, la Policía Local ha reforzado su presencia en la zona con el doble objetivo de buscar a los malhechores y trasladar tranquilidad a los vecinos de la zona.