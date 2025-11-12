Nueva dimisión en la sanidad de Ibiza: se despide la subdirectora médica de Primaria

"Quiero dirigirme a vosotros personalmente antes de que os llegue la noticia por otras fuentes de una decisión importante", así comienza la carta que Sara Navarro Martín, de momento subdirectora médica de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera, ha escrito para despedirse de su cargo. La médico de familia explica en su adiós que "tras un tiempo de reflexión" tras ser mamá, ha optado por "renunciar al cargo de subdirectora médica de atención primaria del Area de Salud", una marcha que se hará efectiva el próximo 16 de diciembre.

Esta marcha se suma a las últimas que han sacudido la dirección del área sanitaria: la directora médica, Sausan Sayed, el subdirector del Área Quirúrgica, Manuel Deiros, que se sumaban a la de Ana María Ribas Ahumada, directora de Enfermería del Área de Salud por motivos personales

Lo hace, detalla para regresar "progresivamente a la consulta" cuando haga el reciclaje. "Ha sido una decisión muy meditada. Este puesto exige una dedicación plena, una entrega constante y una energía que, en este momento de mi vida, no puedo ofrecer del modo que creo que el cargo merece", escribe Navarro, que continúa: "Siento que he llegado al límite de lo que podía dar desde la gestión, y que ha llegado el momento de cerrar este ciclo para volver a mis raíces como médica de familia, el lugar donde empezó todo y donde siento que ahora debo estar".

"Han sido años intensos, de crecimiento personal y profesional, en los que he tenido el privilegio de compartir con vosotros el trabajo diario por una Atención Primaria mejor. Me llevo mucho aprendizaje, experiencias valiosas y, sobre todo, el orgullo de haber trabajado junto a un equipo de profesionales comprometidos, capaces y profundamente humanos", sigue la carta remitida por Navarro, quien agradece "de corazón" el "apoyo, la confianza, la colaboración y la paciencia en los momentos difíciles".

"Gracias por mantener viva la esencia de la Atención Primaria, por sostener a vuestros equipos y por demostrar cada día que la gestión también puede hacerse con humanidad y sentido común. Seguiré vinculada al área y a muchos de vosotros desde otro lugar, con la misma admiración y cariño", concluye Sara Navarro su carta.