Juan Flores, concejal de Barrios Históricos de Ibiza: "Los restos arqueológicos y la dana han retrasado las obras del Mercat Vell"

El Ayuntamiento de Ibiza espera que las obras del Mercat Vell puedan estar finalizadas a finales de marzo, según lo expresado por el concejal de Urbanismo, Actividades y Barrios Históricos, Juan Flores. "Entre el hallazgo de los restos arqueológicos y el tener que replantear la cimentación, hemos tenido un retraso en los trabajos. Pero yo espero igualmente que para mediados o finales de marzo, si todo va bien, ya esté todo listo", expresado en declaraciones difundidas por el equipo de gobierno municipal. Espera, por tanto, que el retraso del fin de obras sea de mes y medio.

Pero no es el primer retraso en esta reforma. En un principio, se esperaba que las obras estuvieran terminadas en abril de este año, ya que el equipo de gobierno municipal anunció que empezarían en octubre del 2024. Como este marzo seguían sin licitarse, los comerciantes pidieron que se aplazasen al final de la temporada.

Finalmente los trabajos comenzaron a principios de septiembre y aproximadamente un mes después se paralizaron debido a los hallazgos arqueológicos al realizar "las catas para hacer las zapatas de la cimentación". La suspensión se levantó hacia el 20 de octubre, pero poco después se produjeron importantes episodios de lluvias torrenciales. La dana provocó, afirma Flores, que "el nivel freático, que en la zona del Mercat Vell ya es alto, lo sea todavía más en algunos puntos". "Eso nos ha llevado a replantear la cimentación del proyecto. Así, en vez de ir sobre zapatas, se realizará una losa de hormigón en la que se va a ubicar la estructura del mercado".

Obras: se retoman la semana que viene

Àlex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados, responde a las críticas por la falta de transparencia con este proyecto: "Estamos en contacto continuo con los paradistas. Las obras se retoman la semana que viene. Los paradistas tienen que estar muy tranquilos. Hemos tenido reuniones con ellos. Nosotros también somos los primeros interesados en que vuelvan cuanto antes al Mercat. Todo esto surge de unas declaraciones de la oposición, en concreto del PSOE, que en nuestra opinión son todo mentiras y no están a la altura de las circunstancias. Hablan de falta de transparencia desde mi persona o departamento. Eso es mentira". Minchiotti reitera que habla semanalmente con los paradistas y que su ubicación temporal, hasta que terminen los trabajos, en la plaza Sotavila, ha resultado positiva para el enclave. "En las reuniones con los vecinos de la Marina nos dicen que, por favor, si los paradistas tienen que volver a su lugar habitual, sigamos poniendo algo en Sotavila. Ha gustado muchísimo que diésemos vida a esta plaza".

También asegura que "los paradistas están trabajando muy bien" y que el objetivo del Ayuntamiento era que no se vieran afectados empresarialmente por las obras y el correspondiente traslado. Que este cambio solo les dejase en una situación "igual o mejor". "Creo que se ha conseguido, es lo que dicen", concluye el edil. Por otro lado, añade que se les ha informado de que pueden seguir en dicha plaza hasta que finalicen las obras, pero admite que no siempre ha estado claro: "Es un tema técnico que ha costado mucho, pero hemos encontrado el encaje legal para que puedan estar en Sotavila mientras se realiza toda la tramitación para que vuelvan" a su sitio habitual. "No se ha podido decir antes porque se ha estado trabajando hasta el último momento en ello".

Falta de luz y agua los dos primeros días

Por otro lado, sobre las quejas por la falta de luz y agua en la plaza Sotavila, Minchiotti señala que "eso solo fue los dos primeros días, porque no se podía hacer la conexión final hasta que no estuvieran allí y dijeran qué les faltaba". "La ubicación, muy a su pesar [del PSOE], es un gran éxito (...) Se les han puesto todas las paradas que han necesitado, hay algunas dobles para que se viesen con el mismo espacio. Se ha habilitado un almacén y la nevera, se ha hablado con los comercios para que no afectase y que no les tapasen las terrazas. Es decir, no ha habido menos ocupación debido a estos movimientos en ningún local, tienen las mismas terrazas, la misma disponibilidad".

Sobre las quejas de los negocios del entorno del Mercat Vell por la gran distancia entre la estructura como tal y el vallado que la rodea, sostiene que se trata de "cuestiones técnicas". "Ha sido inevitable no poder retrasar la valla, pero en el momento en que ya no hay escombros ni material de obra, se ha tenido en cuenta su reclamación. Muchas veces los políticos decidimos hacer cosas, pero técnicamente, por entrada de vehículos y demás, no se podía hacer", apunta.

Concluye que esta zona de la ciudad "es una de las apuestas del equipo de gobierno, que será la punta de lanza de la innovación de las plazas y las calles": "Espero que, a partir de abril y mayo del año que viene, encontremos una plaza que mire hacia el futuro".

"Nos dijeron que la semana pasada se retomaba la obra y no ha sido así. Y va a durar cinco meses, con lo cual, aunque se retomase mañana, nos metemos en abril otra vez", lamentaba este fin de semana una de las vendedoras.