La lista de espera para una operación de Oftalmología en la sanidad pública pitiusa, en la que ahora mismo hay 440 personas. La demora media para someterse a una intervención quirúrgica en este servicio se sitúa, hasta el pasado domingo, en 177 días. Del total de pacientes que están en la lista, 235 acumulan más de 180 días de espera y 25, entre 150 y 180. En cuanto a la lista de espera para la primera cita, actualmente hay 143 pacientes inscritos y la demora media se sitúa en los 14,64 días.

La detección en una explotación ovina de Santa Eulària de dos positivos en lengua azul. La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado Eivissa y Formentera como zonas afectadas por esta enfermedad, en una declaración de emergencia sanitaria animal que coincide con el inicio de la segunda campaña de vacunación obligatoria.

La solicitud del Consell de Eivissa a los ganaderos, avicultores y particulares para que refuercen las medidas de prevención y bioseguridad ante el reciente aumento de casos de gripe aviar de alta patogenicidad detectados en varios países europeos y también en España.