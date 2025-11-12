Llama la atención
La lista de espera para una operación de Oftalmología en la sanidad pública pitiusa, en la que ahora mismo hay 440 personas. La demora media para someterse a una intervención quirúrgica en este servicio se sitúa, hasta el pasado domingo, en 177 días. Del total de pacientes que están en la lista, 235 acumulan más de 180 días de espera y 25, entre 150 y 180. En cuanto a la lista de espera para la primera cita, actualmente hay 143 pacientes inscritos y la demora media se sitúa en los 14,64 días.
La detección en una explotación ovina de Santa Eulària de dos positivos en lengua azul. La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado Eivissa y Formentera como zonas afectadas por esta enfermedad, en una declaración de emergencia sanitaria animal que coincide con el inicio de la segunda campaña de vacunación obligatoria.
La solicitud del Consell de Eivissa a los ganaderos, avicultores y particulares para que refuercen las medidas de prevención y bioseguridad ante el reciente aumento de casos de gripe aviar de alta patogenicidad detectados en varios países europeos y también en España.
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza