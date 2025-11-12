Ona, alumna de Sant Antoni: "Cuando voy a la playa voy recogiendo latas y todos los plásticos que hay"

Detrás de cada desastre medioambiental hay huellas humanas, y este martes, en Cala Gració, un centenar de pequeñas manos intenta borrar una de ellas. “Por mucho que la gente ponga de su parte, si la que va ensuciando no colabora, es un no parar”, lamenta Ariadne, estudiante de quinto de Primaria, antes de enfundarse un guante y coger una bolsa de basura. Los alumnos de los colegios Sant Rafel y Sant Antoni participan en una limpieza de playa con motivo de la revalidación de la bandera verde de Ecovidrio.

La limpieza de las playas de cala Gració y cala Gracioneta, en imágenes / Sergio G. Cañizares

Esta bandera es una iniciativa con la que Ecovidrio reconoce a los diez municipios costeros más comprometidos con el desarrollo sostenible en Cantabria, Catalunya, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Balears. Desde la primera edición, iniciada hace seis años, Sant Antoni se ha llevado este reconocimiento en cinco ocasiones. Esta vez, “se han recogido 734 toneladas de vidrio entre junio y agosto", explica Iván Tolsá, coordinador de Ecovidrio en Balears.

Sant Antoni y Formentera, entre los mejores de Balears

Según explica, esto ha sido gracias a dos de los factores que se puntúan: la difusión en comunicación y concienciación que hace Sant Antoni en reciclaje de vidrio y el nivel de implicación de sus hoteles, restaurantes y cafeterías (sector horeca): "En este caso, el 99,4% de los establecimientos horeca del municipio han colaborado en la campaña", afirma Tolsá. De este modo, de los 31 municipios que han participado en Baleares y sus 2.800 hosteleros, "Sant Antoni ha obtenido la mayor puntuación", con 1.781 puntos. Le siguen Alcúdia (1.150), Capdepera (922) y Formentera, que este año logra su primera bandera verde con 898 puntos.

"Revalidar la bandera verde de Ecovidrio es gracias a los departamentos y la concejalía de Medio ambiente. También a la UTE Portmany, que es la empresa encargada de la recogida de basura diaria, y a todos los vecinos de Sant Antoni, que son los que reciclan", apunta el alcalde del municipio, Marcos Serra, acompañado por la concejala de Medio ambiente, Pepita Torres. "Significa que es un esfuerzo que se ha hecho durante los últimos cinco años y estoy muy contento", añade Serra.

Sant Antoni revalida la Bandera Verde de Ecovidrio y obtiene la mayor puntuación de reciclaje de vidrio de Balears. / Sergio G. Cañizares

Educar a los más pequeños

Y los esfuerzos continúan. Este martes por la mañana alumnos, profesores y miembros de la corporación municipal forman una marea verde (les han regalado a todos sudaderas) que explora y rebusca en la arena. Varios técnicos del Ayuntamiento, en compañía del alcalde, también se suben a una embarcación que realiza tareas de limpieza en el fondo marino. Todo está enfocado a transmitir los valores de la economía circular: "Hacemos esta actividad de limpieza de playas en colaboración con Paisaje Limpio para concienciar a los más pequeños, que al final son el futuro que respetará el medio ambiente", indica Tolsá.

Los estudiantes confirman que saben de lo que se habla: "Cuando voy a la playa muchas veces cojo una bolsa y voy cogiendo latas y todos los plásticos que hay", cuenta Ona, mientras Ariadne detalla que incluso recoge latas de refrescos o plásticos que encuentra en el agua. No se quejan. Simplemente son conscientes del problema que existe hoy en día con la basura que se acumula en espacios naturales y se preocupan por cuidar el entorno.

Alumnos del CEIP Sant Rafel y el CEIP Sant Antoni buscan residuos en la arena. / Sergio G. Cañizares

Así es como ellas y el resto de alumnos recogen en esta calurosa mañana plásticos, cabos y todo lo que el mar o las lluvias han dejado en la arena. A pesar de que no paran, diferencian esta cala con otras zonas que frecuentan: “Esta playa tiene suerte, porque hay otras que están horribles”, critica Adriana, al tiempo que su compañero Julio recoge “una chuche con envoltorio y todo”.

Si ya piensan así, también es porque lo aprenden en casa: "Una vez mi madre se bajó del coche a decirle al de delante que se le había caído la colilla y se la dio en la mano", indica, orgulloso, Ibai. Los restos de cigarros también son algunos de los residuos que más se recogen hoy, junto a los trozos de ceniza, que sorprenden a los alumnos: "Creo que es de la gente que hace hogueras en las playas", denuncia Mario.

Caracterización de residuos

Mario, 'Vini' y Hugo muestran lo que han acumulado en el interior de la bolsa de basura. / Sergio G. Cañizares

Él aguanta una bolsa negra de plástico en la que Hugo y Vini van echando lo que encuentran: "También hay muchas cuerdas de los barcos y hemos encontrado un gran trozo de algodón", indican. Todos los alumnos se han dispersado por la playa y comentan, como si de una expedición se tratase, lo que van encontrando. "¡Unas llaves de coche!", grita Calin, mientras otro alumno le pregunta: "¿Serán de un Ferrari?", sin ir más allá en su ilusión porque se deshace de ellas al segundo.

Una alumna recoge colillas y plásticos que encuentra en la arena. / Sergio G. Cañizares

Al poco aparece Nahuel para advertir del peligro de lo que ha aparecido entre las algas que hay en la orilla: "Es una barrita luminiscente y hay que tener mucho cuidado. Una vez me cayó el líquido de una en el brazo y me quemé", señala antes de encontrar otra. Su compañero Joel, en cambio, ha recogido (siempre con guantes) un tornillo oxidado: "Si te cortas puedes coger el tétanos", avisa.

A uno de esos grupos, María Cabrera, responsable de comunicación de Paisaje Limpio, le explica lo que son los diminutos plásticos con forma de lenteja que encuentran en la arena. Cabrera les habla del carguero 'Toconao', que perdió en diciembre de 2023 seis contenedores llenos de plástico en el norte de Portugal y causaron una grave amenaza ambiental. "Ahora se recogen y los funden para hacer cosas de plástico", apunta Cabrera, antes de ofrecer a todos una charla grupal sobre la caracterización de residuos utilizando la aplicación Marnoba.

Los jóvenes, equipados con guantes, bolsas de basura y redes para capturar los reestos más pequeños. / Sergio G. Cañizares

Al final de la jornada se conoce que, entre todos, han recogido 2,2 toneladas de residuos, tanto en la costa como en el mar, de donde se han extraído varios muertos de fondeo, según el Ayuntamiento.

Lila resume esta jornada en una reflexión clara: "Es importante cuidar el medio ambiente porque las plantas nos dan oxígeno y, si ensuciamos las plantas, el oxígeno es sucio y quizá no nos va bien para el cuerpo".