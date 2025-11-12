El álbum
Lavado de cara a la fachada de Sa Nostra Sala
Son varias las calles de Vila donde estos días, una vez finalizada la temporada turística, se puede ver a operarios trabajando y pintando los edificios. Un ejemplo es el inmueble que alberga Sa Nostra Sala, cuya fachada están dejando como nueva. La obra corre a cargo de la comunidad de propietarios y la sala de exposiciones permanece abierta.
