Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas

La Guardia Civil está buscando a los autores de un violento robo sufrido por una mujer en San Antoni a la que maniataron, golpearon en repetidas ocasiones y arrebataron sus joyas y su dinero en efectivo.

El suceso se produjo el pasado 27 de octubre en la calle Menéndez Pidal, situada dentro del núcleo urbano del municipio, concretamente en el tramo entre las calles Londres y Ramón y Cajal.

Por la tarde, cuando todavía no había anochecido, al menos dos sujetos ataviados con pasamontañas asaltaron a la señora, de unos 65 años y que acababa de impartir clases de refuerzo a unos estudiantes en una vivienda.

Cuando la mujer se quedó sola y la puerta del inmueble todavía estaba abierta, los ladrones irrumpieron en el lugar y la metieron dentro a empujones. Después de amordazarla y de esposarle las muñecas con unas bridas, los delincuentes le exigieron que les hiciera entrega de unas joyas.

Golpes, robo y huida

Ante la negativa de la víctima, le golpearon varias veces en la cara y el cuerpo. A consecuencia de estas agresiones, la mujer finalmente dejó vía libre para que los delincuentes se quedaran con sus joyas y su dinero. Con el botín ya en sus manos, los ladrones escaparon sin ser capturados.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una ambulancia para atender a la víctima, así como varios agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, no se ha producido ninguna detención.

Mientras se busca a los autores del robo, la Policía Local ha "procedido a reforzar la presencia de patrullas en la zona con el objetivo de colaborar en la identificación de los posibles autores y reforzar la seguridad ciudadana en el municipio", según detallan fuentes municipales a Diario de Ibiza.

Temor en el vecindario

Lo cierto es que la intranquilidad ha cundido entre el vecindario, ya que los residentes no tenían constancia hasta la fecha de robos violentos de este tipo en la zona y existe el temor de que se vuelvan a repetir.

Durante el primer semestre de este año, Sant Antoni sufrió un total de 19 robos con violencia e intimidación, un descenso del 13% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Por el contrario, han subido un 60% los robos en domicilios, que han pasado de 20 a 32. En el cómputo global de los delitos en el municipio, durante el último año se han incrementado casi un 20%, subiendo de 954 a 1.143.