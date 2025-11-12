Ibiza
Estas son las infracciones más comunes en Sant Antoni: venta ambulante, gas de la risa, tráfico de drogas...
La Policía Local realizó 385 intervenciones durante el verano
La Policía Local de Sant Antoni llevó a cabo durante el pasado verano un total de 385 actuaciones relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, según los datos facilitados por el Ayuntamiento tras la celebración de la Junta de Seguridad Ciudadana.
117 de esas detenciones correspondieron por delitos contra la salud pública, 63 por la venta de gas de la risa y 54 por tráfico de drogas. Además, se realizaron 149 denuncias por venta ambulante, 46 por acampada ilegal, 24 por ruidos musicales, 19 a taxis pirata,18 por publicidad dinámica o 14 por ocupación indebida del espacio público.
El alcalde, Marco Serra, asegura que no han aumentado los robos con violencia en el municipio. "Son casos aislados", comenta después del asalto sufrido por una mujer mayor a la que dos hombres encapuchados maniataron y golpearon para robarle las joyas en la calle Menéndez Pidal.
