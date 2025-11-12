Una 'influencer' que habla de arqueología se hace eco del Hércules de Ibiza
Una excavación arqueológica preventiva sacó a la luz a finales de octubre restos romanos en un gran estado de conservación
Una influencer que habla de arqueología y mitología griega, @lacajadeisa, se ha hecho eco del hallazgo de la estatuilla de Hércules en Ibiza. La talla se encontró en el solar en el que se erigían las viviendas de Santa Margarita, en Isidor Macabich. La cuenta tiene más de 26.600 seguidores.
"Disney te contó que Hércules y Meg tuvieron un final feliz. ¿Y si te digo que no fue así?". Con esta frase, Isa define su cuenta, en la que explica este y otros mitos. También cuenta con un club de lectura. Sobre el hallazgo de Ibiza, la influencer hace broma refiriéndose a él como "nuestro héroe favorito, Múscules (digo... Hércules)", frase que acompaña con una ilustración del Hércules de Disney sujetando a un muñecop igual que él. "Así, más o menos", escribe señalando al muñeco.
La talla, de unos 30 centímetros, apareció junto a una suela de cuero y varios fragmentos de madera. "Esta figura podría ser un vestigio de veneración de los antiguos habitantes de la isla o de comerciantes o visitantes que la llevaron consigo", explica la influencer. Sobre su conservación, destaca, tal y como avanzó Diario de Ibiza, "el yacimiento se ha mantenido sumergido en el agua del nivel freático, bajo una humedad y temperatura constantes, lo cual ha garantizado la preservación excelente de restos de naturaleza orgánica".
Una excavación arqueológica sacó a la luz a finales de octubre restos romanos en un gran estado de conservación, entre ellos esta talla de madera que representa al héroe mitológico.
El descubrimiento se produjo durante las obras del nuevo edificio de 60 viviendas de protección pública que va a construir el Ibavi junto a la plaza de los juzgados de Ibiza, en sa Graduada.
La intervención comenzó el pasado 14 de julio y está dirigida por los arqueólogos Glenda Graziani Echávarri y Juan José Marí Casanova. Los trabajos se desarrollan a siete metros de profundidad, tras un complejo proceso de desecación del terreno, necesario por la presencia del nivel freático a solo 1,2 metros. En uno de los pozos excavados apareció la talla.
La figura se encuentra actualmente en el laboratorio del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF), donde especialistas en restauración la están sometiendo a procesos de limpieza y estabilización para garantizar su conservación.
