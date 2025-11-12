Huelga de basuras en Santa Eulària: Vox culpa al PP de “improvisación y falta de gestión”

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Santa Eulària, Paula Salsoso, ha denunciado públicamente el “absoluto caos y descontrol” en la gestión de residuos del municipio, una situación que, según afirma, se ha agravado con la huelga de basuras y que “afecta directamente a los vecinos y comercios locales”.

“Llevamos meses advirtiendo que este modelo no funcionaría, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. El resultado es un servicio colapsado, con calles sucias, contenedores desbordados y un ayuntamiento gobernado por el PP, con la alcaldesa, Carmen Ferrer, incapaz de ofrecer soluciones eficaces”, ha declarado Salsoso.

Desde el grupo municipal de Vox recuerdan que rechazaron reiteradamente los planes de residuos impulsados por el equipo de Gobierno del PP, por considerarlos “inviables y carentes de una planificación realista”.

“Siempre votamos en contra porque sabíamos que estos planes estaban condenados al fracaso. Lo que hoy viven nuestros vecinos es consecuencia directa de la improvisación y la falta de gestión”, ha añadido la edil.

Vox acusa al Consistorio de falta de previsión, transparencia y compromiso, y advierte de que la situación “no solo afecta a la imagen del municipio, sino también a la salud pública y al bienestar de los ciudadanos”.

Según la formación, durante toda la temporada, y especialmente en verano, han denunciado mediante comunicados y vídeos el progresivo deterioro del servicio de recogida.

Medida propuesta por Vox

En ese sentido, han planteado el traslado de residuos a Mallorca como una medida provisional: "Proponemos trasladar temporalmente los residuos a Mallorca mientras se evalúa la viabilidad del sistema actual. Esta medida provisional es necesaria para recuperar la normalidad y garantizar unas condiciones dignas tanto para los vecinos como para los trabajadores del servicio”.

Asimismo, la concejala subraya que Vox seguirá defendiendo una gestión “eficiente, transparente y responsable” de los recursos públicos. “No vamos a permitir que la dejadez del ayuntamiento siga perjudicando a los ciudadanos. Exigimos soluciones reales, no parches, para garantizar la limpieza, la salubridad y la calidad de vida en Santa Eulària”, ha concluido.