La batalla contra el gas de la risa es "muy difícil de ganar" para Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha reconocido que la batalla contra el óxido nitroso, el conocido como gas de la risa, sigue siendo "muy difícil de ganar" mientras no haya un cambio legislativo que permita castigar con más contundencia a quienes venden esta peligrosa sustancia.

Así lo reconoció este miércoles la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad. "Necesitamos un cambio normativo que acompañe al trabajo policial", reclamó, y cifró en un centenar el número de detenciones realizadas durante este verano por este motivo.

En esta línea, el alcalde, Marcos Serra, reconoció que la venta callejera de gas de la risa, flagrante durante la temporada turística, da "muy mala imagen" a Sant Antoni.

"Como siempre, 24 o 48 horas después los detenidos vuelven a estar en la calle. Mientras no haya más presencia de la Guardia Civil y un cambio legislativo como el que ha realizado el Reino Unido, será difícil quitar esta lacra de nuestras calles, a pesar de todo el énfasis que ponemos desde el Ayuntamiento", explicó ante la prensa.

Un centenar de cámaras de seguridad

Entre las medidas que planea Sant Antoni para mejorar su seguridad, destaca un notable aumento de las cámaras de seguridad instaladas en el municipio, que actualmente "no llegan al medio centenar". El alcalde estudia sacar un nuevo contrato público que permita "pasar del centenar".

"Algunas de esas cámaras tienen lectores de matrículas y eso nos ha facilitado, en colaboración con la Guardia Civil, la detención de aquellos delincuentes de los que teníamos las matrículas" de sus vehículos, subrayó.

Además, también se ha firmado ya el convenio de renovación para los próximos cuatro años del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), la oficina policial situada a pie de playa que ha dado "muy buenos resultados" en su primer verano abierta.

En cuanto a la plantilla de la Policía Local, que actualmente cuenta con 59 agentes, se han convocado diez nuevas plazas que el alcalde espera cubrir antes del próximo verano. A largo plazo, el objetivo es alcanzar los 80 efectivos, la "cifra ideal" marcada por la jefatura del cuerpo.