Neus Costa Ferrer, veterinaria: "Hay que reforzar la bioseguridad frente a la lengua azul y la gripe aviar"

Neus Costa Ferrer es veterinaria de la Federación Pitiusa de Razas Autóctonas y, a título particular, gestiona la Granja Es Fornàs, dedicada a gallinas ponedoras y, desde hace dos años, a ganado ovino. Es, además, una de las dos únicas veterinarias de campo que atienden ovejas, cabras, cerdos y aves de producción (gallinas y pollos de engorde) en toda la isla. Y si ya tenía trabajo, ahora más: en los últimos días se ha detectado un foco de lengua azul en Santa Eulària y han aumentado los casos de gripe aviar en España y Europa.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado las Pitiusas como zonas afectadas por el serotipo 3 de la lengua azul, tras confirmarse un único foco positivo en una explotación ovina de Santa Eulària con un censo de 92 ovejas, dos de ellas con síntomas. Por su parte, el Consell de Ibiza ha llamado a reforzar las medidas de prevención y bioseguridad ante el reciente aumento de casos de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1). De momento, no se ha detectado ningún caso en la isla. Los municipios con zonas húmedas y presencia habitual de aves migratorias —Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep— deben aplicar las medidas previstas para reducir al máximo el riesgo de introducción del virus en el entorno insular.

Medidas protectoras

Respecto a la gripe aviar, Costa subraya que hay que "extremar las medidas de protección y bioseguridad", aunque recuerda que las cabañas profesionales ya lo hacen por normativa: "Por ejemplo, colocando mallas pajareras para impedir la entrada de aves silvestres en las naves y evitando que comederos y bebederos estén a la intemperie. Eso ya lo hacemos como productores profesionales". Otra cosa, admite, son los particulares: "En la Federación Pitiusa de Razas Autóctonas hay quienes tienen gallinas solo para autoconsumo. De hecho, con la gallina ibicenca son pocos los que operan a nivel profesional".

"Aunque no estemos en zona de riesgo, hay que estar preparados porque nunca se sabe lo que puede llegar"

Su explotación se encuentra en Sant Antoni: Actualmente, es un municipio exento de riesgo, por lo que no tenemos tanto el foco encima. Pero eso no impide que tengamos que vigilar igualmente. Aunque no estemos en zona de riesgo, hay que estar preparados porque nunca se sabe lo que puede llegar".

Costa recuerda que, tratándose de enfermedades que pueden transmitirse a las personas,"siempre hay que mantener la atención", especialmente "en este caso o en el de las salmonelas, que también son zoonosis". Y añade: "Al trabajar con animales de consumo, te arriesgas a que puedan transmitir algo a los humanos. Hay que estar alerta y, si se sospecha de algo, avisar". Calcula que, a nivel profesional, en la isla hay más de 5.000 aves de corral y cuatro explotaciones grandes.

Transmisores de enfermedades

En cuanto a la lengua azul, explica que se transmite por la picadura de insectos del género culicoides: "Con este tiempo hay que vigilar, porque tanto hace frío como calor, de manera que hay probabilidades de que afecte a más animales". Los culicoides son pequeños insectos nematóceros que transmiten arbovirus, especialmente de la lengua azul, que perjudica al ganado, así como la filaria humana.

El serotipo que circula este año “actúa distinto al de 2024”, advierte la veterinaria

El serotipo que circula este año "actúa distinto al de 2024", advierte la veterinaria: "El pasado año, la transmisión fue muy rápida; salían casos nuevos cada dos por tres. Este año parece más pausada, más lenta, pero eso no quita que haya que estar atentos. Sobre todo recomendamos a los ganaderos aplicar desinsectantes, evitar la entrada de mosquitos en los corrales y eliminar el agua estancada para reducir su presencia".

Para proteger a las ovejas existe "una especie de pipeta, similar a la de los perros, que se aplica sobre el lomo y actúa como repelente". No son tan caras como las de uso canino: "Es un sobrecoste asumible, sobre todo para intentar reducir la posibilidad de contagio del virus de la lengua azul". En caso de infección, no es necesario sacrificar al animal —a diferencia de lo que ocurre con las aves afectadas por gripe aviar—: "Hay animales que son capaces de sobrellevar la enfermedad y, con tratamientos paliativos para el dolor, con antiinflamatorios, llegan a curarse. Pero otros no y, a veces, mueren". La cabaña ovina de la isla ronda las 2.000 cabezas y "se mantiene", concluye.